Cazul de contrabandă cu muniții la vama Albița: Două persoane, reținute pentru 72 de ore

Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița. Cazul este documentat de un grup mixt de urmărire penală, constituit de procurorii PCCOCS, din care fac parte ofițeri de urmărire penală și de investigație ai Serviciului Vamal, precum și ofițeri din cadrul […] Articolul Cazul de contrabandă cu muniții la vama Albița: Două persoane, reținute pentru 72 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.

