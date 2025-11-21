CMC a respins candidaturile propuse de Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimar

07:50

Tinerii sub 16 ani din Australia vor fi excluși de pe Facebook, Instagram și Threads începând cu 4 decembrie, ca urmare a unei noi legislații care impune interzicerea accesului adolescenților la platformele de socializare. Meta a anunțat că va notifica utilizatorii pe care îi estimează că au între 13 și 15 ani că își vor […] Articolul Australia interzice accesul minorilor sub 16 ani la Facebook și Instagram: Meta începe ștergerea conturilor din 4 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.