Despre ce au discutat președintele R. Moldova și secretarul general al Consiliului Europei

România a fost și va rămâne partenerul nostru cel mai apropiat și de încredere pe drumul către Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă. Ea a remarcat că în cadrul ședinței comune a Comisiilor pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul