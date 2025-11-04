Ucraina primește noi sisteme PATRIOT din Germania pentru a contracara atacurile aeriene rusești

13:30

Alexandru Munteanu planifică primele discuții cu oficiali de la București, Bruxelles și Washington la început de mandat. Premierul a dezvăluit jurnaliștilor că vrea să vorbească cu liderii europeni și americani, iar prima întrevedere oficială ar putea fi cu omologul român. Prim-ministrul nu a exclus și o vizită la Bruxelles. În același timp, deși vrea să […]