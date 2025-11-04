Scandalul de la Grinăuți, unde preotul și familia sa au fost agresate în biserică: 6 persoane, trimise în judecată

18:20

Emilian Crețu și Cătălin Lungu s-au luat la ceartă din cauza asocierii cu Ion Ceban. Edilul Capitalei a participat, alături de mai mulți reprezentanți ai municipalității, la o acțiune de plantare a copacilor în zona unde Emilian Crețu a contribuit la amenajarea unui parc. Drept urmare, Cătălin Lungu a critica asocierea colegului său actor cu politicianul.