Surpriză la miezul nopții pentru Renato Usatîi? Baloane, ciupici și pernă cu inițiale: Trebuie să dorm numai pe ea?

Jaful spectaculos de la Luvru, estimat la peste 100 de milioane de dolari, ar fi fost comis nu de o rețea internațională de crimă organizată, ci de hoți de cartier din nordul Parisului, potrivit procurorului capitalei, Laure Beccuau. „Nu vorbim despre criminalitate cotidiană, dar nici despre grupări sofisticate. Este o infracțiune clasică, nu una organizată […]