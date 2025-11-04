Cum pot beneficia gratuit familii cu bebeluși din municipiul Chișinău de amestecuri lactate

18:50

O moldoveancă a ajuns pe banca acuzaților în Italia, după ce a luat 127.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Femeia a transmis banii unui „iubit" de pe internet. Totul s-a întâmplat în perioada pandemiei, cei doi nu s-au văzut vreodată și aveau o relație exclusiv online, iar bărbatul susținea că este […]