Ziua Culturii Japoneze, sărbătorită la Florești. Eveniment onorat de ambasadorul Japoniei în Moldova

Un nou Eurobarometru arată că 73% dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. În România, procentul scade la 67%, unul dintre cele mai mici din blocul comunitar, alături de Grecia și Bulgaria. Pe forumuri, discuțiile despre cât de mult a schimbat Uniunea Europeană viața românilor au […]