Horoscop 4 noiembrie 2025: Ce surprize le rezervă astrele fiecărei zodii

Deputatul PAS Maxim Potîrniche a decis să ofere lecții presei, după ce a declarat în plen că este obosit să fie „exploatat de părinți pentru orice fleac făcut în telefon". Parlamentarul consideră că jurnaliștii au avut exces de zel și că ar fi creat titluri exagerate. Parlamentarul a explicat că promovează formarea competențelor digitale pentru […]