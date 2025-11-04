Moldovenii, grăbiți să obțină ajutorul la căldură. Aproape 96.000 de cereri în prima zi

16:40

Ministrul Sănătății consideră că digitalizarea va diminua rândurile la medici. Întrebat de jurnaliști când a avut ultima dată o programare la doctor și cât timp a petrecut în rând, ministrul Sănătății a spus că încearcă să aibă un mod de viață sănătos, iar unicul specialist pe care l-a vizitat recent a fost stomatologul. Din spusele […] Articolul Când a fost ultima dată ministrul Sănătății la medic și cât a stat în rând? „Duc un mod de viață sănătos…” apare prima dată în Realitatea.md.