Igor Grosu, despre reforma în avocatură: „Este nevoie de o purificare internă și de mai multă transparență în breaslă”
Realitatea.md, 3 noiembrie 2025 21:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că sistemul avocaturii din Republica Moldova are nevoie de o reformă internă și de o „purificare” care să contribuie la consolidarea încrederii în această profesie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit lui, discuțiile despre felul în care unele persoane acced […] Articolul Igor Grosu, despre reforma în avocatură: „Este nevoie de o purificare internă și de mai multă transparență în breaslă” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
21:30
Igor Grosu, despre reforma în avocatură: „Este nevoie de o purificare internă și de mai multă transparență în breaslă” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că sistemul avocaturii din Republica Moldova are nevoie de o reformă internă și de o „purificare” care să contribuie la consolidarea încrederii în această profesie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit lui, discuțiile despre felul în care unele persoane acced […] Articolul Igor Grosu, despre reforma în avocatură: „Este nevoie de o purificare internă și de mai multă transparență în breaslă” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
21:00
Ziua Culturii Japoneze, sărbătorită la Florești. Eveniment onorat de ambasadorul Japoniei în Moldova # Realitatea.md
Pentru al treilea an consecutiv, Centrul de Artă pentru Copii din Florești a sărbătorit Ziua Culturii Japoneze, care se desfășoară în mod tradițional pe 3 noiembrie. La fel ca în anii precedenți, la eveniment a participat ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada, relatează nordnews.md. „Anul trecut, am avut ocazia să asist la evenimentele care au avut loc […] Articolul Ziua Culturii Japoneze, sărbătorită la Florești. Eveniment onorat de ambasadorul Japoniei în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
20:40
Serviciul Vamal raportează încasări de milioane. Ce urmează să se facă cu acești bani # Realitatea.md
Peste 771 de milioane de lei au intrat la bugetul de stat într-o singură săptămână din activitatea Serviciului Vamal. Iar de la începutul anului, veniturile acumulate se ridică la circa 33,4 miliarde lei. Potrivit insituției, doar în ultima săptămână, persoanele fizice au introdus bunuri ce depășesc limita neimpozabilă, fiind încasate plăți în valoare circa 30,1 […] Articolul Serviciul Vamal raportează încasări de milioane. Ce urmează să se facă cu acești bani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
19:40
BANI.MD Bursa Internațională a Moldovei va fi operațională la vară. Acordul pentru înființare – semnat # Realitatea.md
Acordul pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei a fost semnat de către acționari, anunță Agenția Proprietății Publice (APP). Printre aceștia se numără APP, Bursa de Valori București, maib, Donaris Vienna Insurance Group, GRAWE Carat Asigurări, Moldindconbank, MK Kredit, OTP Bank Moldova, Moldcell și Premier Energy Romania. Potrivit unui comunicat emis de APP, documentul reprezintă „una […] Articolul BANI.MD Bursa Internațională a Moldovei va fi operațională la vară. Acordul pentru înființare – semnat apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Tiraspolul menține al treilea al consecutiv codul galben de alertă teroristă. Krasnoselski a prelungit din nou măsura # Realitatea.md
Tiraspolul menține codul galben de alertă teroristă. Liderul separatist Vadim Krasnoselski a prelungit din nou măsura pentru 60 de zile. Astfel, avertizarea rămâne în vigoare până pe 3 ianuarie 2026, inclusiv. Pretinsul document a fost semnat de către Krasnoselski pe 3 noiembrie 2025. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM Alerta teroristă […] Articolul Tiraspolul menține al treilea al consecutiv codul galben de alertă teroristă. Krasnoselski a prelungit din nou măsura apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Raportul de extindere al UE va fi prezentat marți la Bruxelles. Ce scrie în document despre Moldova # Realitatea.md
Raportul anual al Comisiei Europene privind extinderea comunității va fi prezentat marți la Bruxelles. Prin intermediul documentului, autoritățile europene evaluează progresele fiecărui stat candidat pentru aderare și oferă recomandări pentru implementarea reformelor. În documentul văzut de Europa Liberă, Comisia Europeană menționează că Republica Moldova a „progresat cu viteză accelerată” în ultimul an și că este […] Articolul Raportul de extindere al UE va fi prezentat marți la Bruxelles. Ce scrie în document despre Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Moldoveancă, pe banca acuzaților în Italia. A luat 127.000 € de la femeia pe care o îngrijea și i-a oferit unui „iubit” # Realitatea.md
O moldoveancă a ajuns pe banca acuzaților în Italia, după ce a luat 127.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Femeia a transmis banii unui „iubit” de pe internet. Totul s-a întâmplat în perioada pandemiei, cei doi nu s-au văzut vreodată și aveau o relație exclusiv online, iar bărbatul susținea că este […] Articolul Moldoveancă, pe banca acuzaților în Italia. A luat 127.000 € de la femeia pe care o îngrijea și i-a oferit unui „iubit” apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
De la „Te asociezi” până la „Dă-ți demisia!” Cum Emilian Crețu și Cătălin Lungu se ceartă din cauza lui Ion Ceban # Realitatea.md
Emilian Crețu și Cătălin Lungu s-au luat la ceartă din cauza asocierii cu Ion Ceban. Edilul Capitalei a participat, alături de mai mulți reprezentanți ai municipalității, la o acțiune de plantare a copacilor în zona unde Emilian Crețu a contribuit la amenajarea unui parc. Drept urmare, Cătălin Lungu a critica asocierea colegului său actor cu politicianul. […] Articolul De la „Te asociezi” până la „Dă-ți demisia!” Cum Emilian Crețu și Cătălin Lungu se ceartă din cauza lui Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Președintele Filandei a propus luni, 3 noiembrie, un nou loc de întâlnire pentru liderii Kievului, Rusiei și SUA, în care să se negocieze pacea în Ucraina. Varianta lui Alexander Stubb este summitul G20 din Africa de Sud, la sfârșitul lunii noiembrie, conform Kiev Independent. Totuși, Kremlinul a anunţat că Putin nu ar urma să participe la eveniment, care […] Articolul Finlanda propune un nou loc pentru summitul care ar putea aduce pacea în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Încă o rundă de subscrieri la eVMS, lansată. Moldovenii pot investi pentru 3 și 4 ani # Realitatea.md
Moldovenii pot investi în eVMS pentru 3 sau 4 ani, în cadrul unei noi runde de subscrieri. Ministerul Finanțelor a scos la vânzare valori mobiliare de stat în sumă de 50 milioane de lei. Achizițiile se pot face în perioada 3-12 noiembrie, prin intermediul platformei electronice evms.md. Investițiile pot fi pentru 3 ani, cu rata […] Articolul Încă o rundă de subscrieri la eVMS, lansată. Moldovenii pot investi pentru 3 și 4 ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
17:50
Aproape 50 de școli din municipiul Chișinău încă nu au fost conectate la sistemul de încălzire. Astfel, sălile de clasă sunt reci la revenirea elevilor din vacanța de toamnă. Direcția generală educație, tineret și sport a comunicat că 84 dintre cele 131 de școli din capitală primesc agent termic și a dat asigurări că va […] Articolul Încă 50 de școli din capitală nu au fost conectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Șocant. Un copil a ajuns în stare gravă la spital cu semne de malnutriție: Cântărea mai puțin de 20 de kg # Realitatea.md
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns în stare gravă la spital, prezentând semne de malnutriție. Cazul șocant s-a produs în România. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat poliţia, după ce asistenţii instituţiei au văzut starea gravă micuțului. […] Articolul Șocant. Un copil a ajuns în stare gravă la spital cu semne de malnutriție: Cântărea mai puțin de 20 de kg apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Doi români, răniți în urma prăbușirii unei clădiri la Roma. Oana Țoiu: „Suntem în contact cu autoritățile italiene” # Realitatea.md
Doi muncitori români au fost răniți în incidentul produs astăzi în centrul Romei, unde o parte dintr-o clădire aflată în renovare s-a prăbușit. Potrivit ministrei de Externe a României, Oana Țoiu, ambii bărbați, unul de 48 de ani și altul de 66 de ani, sunt lucizi și comunică cu echipele medicale. „Suntem în contact permanent […] Articolul Doi români, răniți în urma prăbușirii unei clădiri la Roma. Oana Țoiu: „Suntem în contact cu autoritățile italiene” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Presa din Ucraina, despre călătoriile prin Aeroportul Chișinău: „Mic, aglomerat, nu ai ce mânca” # Realitatea.md
Un reportaj publicat de portalul ucrainean UNIAN.Turizm descrie experiența tot mai frecventă a cetățenilor ucraineni care aleg să zboare în străinătate prin Aeroportul Internațional Chișinău, devenit în ultimii ani unul dintre principalele puncte de tranzit pentru ei. Jurnaliștii au remarcat câteva minusuri legate de activitatea Aeroportului. Potrivit articolului, aerogara de la Chișinău, deși modernizată și […] Articolul Presa din Ucraina, despre călătoriile prin Aeroportul Chișinău: „Mic, aglomerat, nu ai ce mânca” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Potîrniche, care zicea că a „obosit să fie exploatat de părinți”, bate obrazul presei: Să fim atenți când creăm titluri # Realitatea.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche a decis să ofere lecții presei, după ce a declarat în plen că este obosit să fie „exploatat de părinți pentru orice fleac făcut în telefon”. Parlamentarul consideră că jurnaliștii au avut exces de zel și că ar fi creat titluri exagerate. Parlamentarul a explicat că promovează formarea competențelor digitale pentru […] Articolul Potîrniche, care zicea că a „obosit să fie exploatat de părinți”, bate obrazul presei: Să fim atenți când creăm titluri apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Sper ca noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, să evite populismul și să se concentreze pe reforme reale. Declarația aparține ex-ministrului justiției, Fadei Nagacevschi, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Desemnarea premierului și formarea Guvernului: tradiție, inovație, legalitate”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, momentul actual este unul decisiv pentru resetarea încrederii în […] Articolul Fadei Nagacevschi: Sper că Alexandru Munteanu nu va intra în zona populismului apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO La Bălți, pensionarii stau la cozi pentru compensații: „Cu o pensie de 2.500 de lei, e imposibil să treci iarna” # Realitatea.md
Luni dimineață, mulți pensionari au început ziua așteptând ore întregi în fața punctelor de primire a cererilor pentru compensațiile destinate acoperirii cheltuielilor de încălzire în sezonul rece. Pentru mulți dintre ei, ajutorul oferit de stat este singura speranță de a face față iernii, transmite TVN.MD. „Da, cu o pensie de 2.500 de lei este foarte, […] Articolul VIDEO La Bălți, pensionarii stau la cozi pentru compensații: „Cu o pensie de 2.500 de lei, e imposibil să treci iarna” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Val de alerte cu bombă în Moldova timp de 3 ani. Coincid cu episoade tensionate pentru stat și cu ședințe de judecată # Realitatea.md
Republica Moldova s-a confruntat, în ultimii ani, cu o creștere semnificativă a numărului de alerte false cu bombă, fenomen asociat escaladării riscurilor de securitate din regiune după declanșarea războiului din Ucraina. Sesizările au vizat instituții publice, instanțe, aeroportul și spații cu aflux mare de persoane, generând evacuări, suspendări ale activității și mobilizarea constantă a structurilor […] Articolul Val de alerte cu bombă în Moldova timp de 3 ani. Coincid cu episoade tensionate pentru stat și cu ședințe de judecată apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
O lege modificată a prelungit automat autorizația uzinei de la Rîbnița. Explicații de la ministrul Mediului # Realitatea.md
Datorită legii modificate privind emisiile industriale uzina din Rîbnița își continuă activitatea. Precizarea aparține ministrului mediului, Gheorghe Hajder. Ultima modificare a legii s-a făcut în iulie 2025 și a intrat în vigoare în august 2025, În document se indică că dacă actul permisiv de mediu deținut expiră într-o perioadă de timp mai scurtă decât 12 […] Articolul O lege modificată a prelungit automat autorizația uzinei de la Rîbnița. Explicații de la ministrul Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Franța, noul scut al României? Cum ar putea francezii să înlocuiască SUA și să apere flancul estic de Rusia # Realitatea.md
Franța ar putea fi lider al unei alianțe europene, parte a NATO, consideră politologul român Radu Albu Comănescu. Totuși, deocamdată francezii nu iau în calcul să suplimenteze numărul de militari trimiși în România, iar Germania și Regatul Unit nu au în plan să trimită trupe aici. Redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe flancul estic […] Articolul Franța, noul scut al României? Cum ar putea francezii să înlocuiască SUA și să apere flancul estic de Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Drogurile, o problemă tot mai gravă: Ion Ceban cere lecții de prevenire în școli # Realitatea.md
Problema drogurilor reprezintă o îngrijorare majoră și este tot mai des discutată în societate. În acest context, primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat organizarea unor lecții în școli dedicate pericolului consumului substanțelor narcotice. Totodată, edilul afirmă că amploarea fenomenului devine tot mai alarmantă și necesită implicarea autorităților centrale. „O îngrijorare foarte mare și discutată tot […] Articolul VIDEO Drogurile, o problemă tot mai gravă: Ion Ceban cere lecții de prevenire în școli apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Când a fost ultima dată ministrul Sănătății la medic și cât a stat în rând? „Duc un mod de viață sănătos…” # Realitatea.md
Ministrul Sănătății consideră că digitalizarea va diminua rândurile la medici. Întrebat de jurnaliști când a avut ultima dată o programare la doctor și cât timp a petrecut în rând, ministrul Sănătății a spus că încearcă să aibă un mod de viață sănătos, iar unicul specialist pe care l-a vizitat recent a fost stomatologul. Din spusele […] Articolul Când a fost ultima dată ministrul Sănătății la medic și cât a stat în rând? „Duc un mod de viață sănătos…” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Jardan: Renovarea Circului, Filarmonicii și crearea Centrului Universul sunt obiective, dar nu promite să le finalizeze # Realitatea.md
Renovarea Circului, Filarmonicii și crearea Centrului Universul sunt obiective prioritare pentru noul ministru al Culturii, Cristian Jardan. Oficialul, însă, a ezitat să facă promisiunea că le va duce la bun sfârșit. În discuțiile cu presa, oficialul a menționat că autoritățile vor „avansa pe finalizarea lucrărilor”. Pe de altă parte, el a invocat costurile prea mari […] Articolul Jardan: Renovarea Circului, Filarmonicii și crearea Centrului Universul sunt obiective, dar nu promite să le finalizeze apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie protv.md. Constantin Țuțu, a fost reținut pe 2 octombrie la punctul de trecere Vulcănești, pe sensul de intrare în țară dinspre Ucraina. Potrivit poliției, acesta s-ar fi prezentat benevol la frontieră, unde, […] Articolul Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:50
Aeroportul Chișinău intră în reconstrucție: 167 de milioane de lei pentru un terminal modern # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a lansat procedura de licitație publică deschisă pentru reconstrucția și extinderea Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga”. Valoarea estimată a lucrărilor este de 166,8 milioane de lei, fără TVA, iar termenul de realizare a proiectului este de cel mult 19 luni de la semnarea contractului, valabil până […] Articolul Aeroportul Chișinău intră în reconstrucție: 167 de milioane de lei pentru un terminal modern apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Fondatorul Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, găsit mort în închisoare # Realitatea.md
Faruk Fatih Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ, Turcia, la câteva luni după ce fusese condamnat pentru fraudă și spălare de bani. El fusese condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare pentru „înființarea, gestionarea și calitatea de membru al unei organizații în scopul comiterii […] Articolul Fondatorul Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, găsit mort în închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Agenția de presă IPN continuă implementarea proiectului „Integrare prin cooperare și informare”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, dedicat consolidării rezilienței informaționale și promovării unei înțelegeri profunde a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. În cadrul proiectului, agenția de presă realizează constant știri, interviuri și analize tematice […] Articolul IPN sprijină informarea corectă și dialogul despre parcursul european al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Creștere a cazurilor de viroze în Chișinău: peste 1 100 de îmbolnăviri raportate într-o săptămână # Realitatea.md
Municipiul Chișinău a înregistrat, în ultima săptămână, o creștere a numărului de cazuri de boli infecțioase, potrivit datelor prezentate de Centrul de Sănătate Publică. În total, au fost raportate 1 197 de îmbolnăviri, cu 150 mai multe față de săptămâna precedentă. Cele mai frecvente afecțiuni sunt infecțiile respiratorii acute, urmate de boli diareice, varicelă, gripă […] Articolul Creștere a cazurilor de viroze în Chișinău: peste 1 100 de îmbolnăviri raportate într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în cadrul ședinței operative de luni, 3 noiembrie, că urmează să aibă o serie de întrevederi cu noul Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu, pentru a discuta problemele și prioritățile de dezvoltare ale Capitalei. „Avem un Guvern nou și am discutat cu prim-ministrul Alexandru Munteanu despre necesitatea unor […] Articolul Ion Ceban: Vom avea discuții cu noul Guvern privind problemele Capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Procurorul Parisului: Jaful de la Luvru a fost comis nu de o rețea internațională de crimă, ci de hoți de cartier # Realitatea.md
Jaful spectaculos de la Luvru, estimat la peste 100 de milioane de dolari, ar fi fost comis nu de o rețea internațională de crimă organizată, ci de hoți de cartier din nordul Parisului, potrivit procurorului capitalei, Laure Beccuau. „Nu vorbim despre criminalitate cotidiană, dar nici despre grupări sofisticate. Este o infracțiune clasică, nu una organizată […] Articolul Procurorul Parisului: Jaful de la Luvru a fost comis nu de o rețea internațională de crimă, ci de hoți de cartier apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
„Trebuie să prelungim tot ce este început de această guvernare, de Ala Nemerenco”, susține noul ministru al Sănătății, Emil Ceban. În discuții cu echipa Realitatea, oficialul a vorbit despre prioritățile sale în noua funcție și despre obiectivele stabilite. Oficialul a spus că își dorește discuții cu șefii instituțiilor medicale și realizarea programelor stabilite, în special […] Articolul Emil Ceban, ministrul Sănătății: Trebuie să prelungim ce a început Ala Nemerenco apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Momente de panică în centrul Romei, în apropiere de Colosseum. În jurul orei 11:20, pe 3 noiembrie, o parte din Turnul dei Conti, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial. În urma incidentului, un muncitor român a rămas blocat la primul etaj al structurii, iar alți patru lucrători au fost salvați de echipele de intervenție. „Eram […] Articolul Panică la Roma. Un turn istoric de lângă Colloseum s-a prăbușit apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Un șofer de 28 de ani a fost surprins circulând cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală, pe centura municipiului Chișinău, spre raionul Ialoveni. Pentru această încălcare gravă, tânărul, aflat la volanul unei Honda, riscă o amendă de până la 5.000 de lei sau suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 – 90 […] Articolul Record periculos în trafic: Un șofer a fost surprins circulând cu 211 km/h apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Președintele SUA Donald Trump spune că armele nucleare existente astăzi sunt suficiente să distrugă Pământul de 150 de ori. Acesta a vorbit, într-un interviu pentru CBS News, despre reînceperea testelor nucleare dar și despre problema denuclearizării. „Avem mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Și cred că ar trebui să facem ceva în privința […] Articolul Trump: „Avem suficiente arme nucleare pentru a arunca lumea în aer de 150 de ori” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Rezultate importante ale agenției de presă IPN la finalul proiectului „Integrare prin cooperare și informare” # Realitatea.md
Agenția de presă IPN a finalizat implementarea proiectului „Integrare prin cooperare și informare”, derulat în perioada mai – octombrie 2025, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Proiectul a avut ca scop consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și România prin promovarea informării corecte, echilibrate și prin crearea unui spațiu mediatic rezilient la dezinformare. […] Articolul Rezultate importante ale agenției de presă IPN la finalul proiectului „Integrare prin cooperare și informare” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Lefurile profesorilor s-ar putea majora în 2026, însă nu se știe cât. Perciun promite și facilități pentru „Prima Casă” # Realitatea.md
Lefurile profesorilor ar putea crește în anul 2026. Cel puțin așa afirmă ministrul Educației, Dan Perciun, care susține că Executivul negociază în cadrul dezbaterilor privind bugetul pentru anul viitor chestiunea. Oficialul nu a precizat suma majorărilor. Potrivit lui, informații mai exacte vor fi anunțate atunci când se va definitiva noua lege a bugetului. Pentru cele […] Articolul Lefurile profesorilor s-ar putea majora în 2026, însă nu se știe cât. Perciun promite și facilități pentru „Prima Casă” apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Guvernul nu va prezenta raport la 100 de zile de mandat? Premierul: Practică învechită, sovietică # Realitatea.md
Alexandru Munteanu consideră că prezentarea raportului la 100 de zile mandat este una învechită. În opinia sa, practica a fost preluată de la sovietici. Întrebat despre prioritățile pentru primele luni de activitate, premierul a menționat echipa formată de el va încerca să livreze rezultate. Potrivit șefului Executivului, miniștrii se vor axa pe atragerea investițiilor în […] Articolul Guvernul nu va prezenta raport la 100 de zile de mandat? Premierul: Practică învechită, sovietică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:50
Au mințit sute de oameni cu „investiții online”. Trei bărbați reținuți și sechestru pe 100.000 $ # Realitatea.md
O grupare implicată în escrocherii cu investiții fictive a fost destructurată în urma unei operațiuni complexe desfășurate de procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni. În rezultatul acțiunilor procesuale curente, au fost percheziționate domiciliile a trei bărbați, unul din ei fiind determinat ca organizatorul activității infracționale. Perchezițiile, efectuate la începutul lunii noiembrie, au vizat mai mulți membri […] Articolul Au mințit sute de oameni cu „investiții online”. Trei bărbați reținuți și sechestru pe 100.000 $ apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Alexandru Munteanu se poziționează ca un lider tehnocrat, orientat spre rezultate concrete și performanță administrativă. Opinia aparține expertului Igor Boțan și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Desemnarea premierului și formarea Guvernului: tradiție, inovație, legalitate”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, modul în care Munteanu își definește obiectivele de guvernare arată o […] Articolul Igor Boțan: Munteanu se poziționează ca un tehnocrat care vrea să dea randament apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Baletul Național JOC a celebrat 80 de ani de excelență printr-o gală aniversară de trei seri # Realitatea.md
Baletul Național JOC a marcat 80 de ani de activitate printr-un eveniment grandios, desfășurat pe 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Cele trei seri de gală au adus în fața publicului trei programe distincte, unite de aceeași legendă – JOC. Sub genericul „Gala Jubiliară JOC – […] Articolul Baletul Național JOC a celebrat 80 de ani de excelență printr-o gală aniversară de trei seri apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Maia Sandu participă la Summitul Euronews privind extinderea UE. Va susține și un discurs # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu va participa marți, 4 octombrie, la Summitul Euronews dedicat extinderii Uniunii Europene, un eveniment de amploare desfășurat la Bruxelles, dedicat procesului de aderare a noilor state. Prezența șefei statului coincide cu publicarea raportului anual al Comisiei Europene privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova. Reuniunea, cu genericul: „Uniunea se va extinde […] Articolul Maia Sandu participă la Summitul Euronews privind extinderea UE. Va susține și un discurs apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Va merge peste Prut și va suna peste ocean!? Primele întrevederi și discuții ale lui Munteanu la început de mandat # Realitatea.md
Alexandru Munteanu planifică primele discuții cu oficiali de la București, Bruxelles și Washington la început de mandat. Premierul a dezvăluit jurnaliștilor că vrea să vorbească cu liderii europeni și americani, iar prima întrevedere oficială ar putea fi cu omologul român. Prim-ministrul nu a exclus și o vizită la Bruxelles. În același timp, deși vrea să […] Articolul Va merge peste Prut și va suna peste ocean!? Primele întrevederi și discuții ale lui Munteanu la început de mandat apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Noii miniștri ai Finanțelor, Sănătății și Economiei au avut prima întâlnire cu echipele # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu prezintă astăzi, 3 noiembrie, noii miniștri de la Reintegrare, Economie, Finanțe, Sănătate, Muncă, Cultură, Justiție și Mediu. În cadrul prezentărilor, Emil Ceban, fost rector USMF, a vorbit despre necesitatea modernizării sistemului de sănătate și a cooperării dintre instituțiile medicale și autorități. Eugen Osmochescu a accentuat importanța creșterii economice, atragerii investițiilor și accelerării […] Articolul Noii miniștri ai Finanțelor, Sănătății și Economiei au avut prima întâlnire cu echipele apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Un proiectil din cel de-al Doilea Război Mondial, găsit în curtea unui gimnaziu. Geniștii au intervenit # Realitatea.md
Pe parcursul lunii octombrie 2025, geniștii Armatei Naționale au efectuat patru misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost descoperite și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. „În perioada vizată, militarii Batalionului Geniu „Codru” a fost solicitată în localitatea Manoilești, raionul Ungheni, unde a neutralizat un proiectil de […] Articolul Un proiectil din cel de-al Doilea Război Mondial, găsit în curtea unui gimnaziu. Geniștii au intervenit apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Tâlhărie în Capitală: Doi tineri au agresat un bărbat și i-au sustras peste 19.000 de lei # Realitatea.md
Doi chișinăuieni, de 27 și 28 de ani, suspectați de tâlhărie, au fost reținuți de poliție. Potrivit Poliției Naționale, suspecții ar fi cunoscut un bărbat și, ulterior, deplasându-se împreună într-o zonă împădurită din sectorul Rîșcani al Capitalei, l-ar fi atacat și agresat fizic, după care i-au sustras în mod deschis bani de peste 19 000 […] Articolul VIDEO Tâlhărie în Capitală: Doi tineri au agresat un bărbat și i-au sustras peste 19.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
73% dintre europeni cred că țara lor a avut de câștigat din apartenența la UE. Ce părere au vecinii # Realitatea.md
Un nou Eurobarometru arată că 73% dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. În România, procentul scade la 67%, unul dintre cele mai mici din blocul comunitar, alături de Grecia și Bulgaria. Pe forumuri, discuțiile despre cât de mult a schimbat Uniunea Europeană viața românilor au […] Articolul 73% dintre europeni cred că țara lor a avut de câștigat din apartenența la UE. Ce părere au vecinii apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au început să se resimtă rapid pe piața carburanților din Republica Moldova. La doar o zi după anunțul Washingtonului, prețurile la benzină și motorină au început să crească și au marcat cea mai accelerată scumpire din ultimele luni, scrie bani.md. Pe 24 octombrie, prețul […] Articolul Efectul sancțiunilor anti-Lukoil: Motorina s-a scumpit cu 83 de bani în zece zile apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Municipiul Chișinău rămâne principala localitate de reședință pentru refugiații ucraineni care beneficiază de protecție temporară în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație pentru perioada martie 2023 – noiembrie 2025, în capitală se află 50 179 de refugiați, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul înregistrat la nivel național. Doar în ultima […] Articolul Peste 50 de mii de refugiați ucraineni au statut de protecție temporară în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO cu o casă care a fost mistuită de flăcări în raionul Camenca. Pompierii au luptat cu focul aproape o oră # Realitatea.md
O casă a fost mistuită de flăcări în localitatea Severinovca, raionul Camenca. Incendiul s-a produs pe 2 noiembrie. Proprietarul nu locuiește în gospodăria cu pricină, iar fumul a fost observat de vecini. Aceștia au solicitat imediat intervenția pompierilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! La fața locului s-a stabilit că întreaga […] Articolul FOTO cu o casă care a fost mistuită de flăcări în raionul Camenca. Pompierii au luptat cu focul aproape o oră apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
În luna octombrie, mai multe zone din Chișinău au fost supuse unor cercetări arheologice care aduc noi informații despre istoria Capitalei. Activitățile au fost realizate de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. La situl Chișinău I („Pruncul”) au fost identificate trei complexe arheologice, două gropi menajere și urmele unei locuințe adâncite, […] Articolul FOTO Pagini necunoscute din istoria Chișinăului, scoase la lumină de arheologi apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.