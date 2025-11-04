Ministerul Educației reacționează în cazul lui Jeff Monson care ar urma să lupte la Chișinău

09:40

În prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, aproape 96.000 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură. Potrivit datelor oficiale, 95.698 de solicitanți au completat formularul online, dintre care 38.079 au fost ajutați de registratorii locali. De asemenea, Linia Verde a oferit asistență pentru 2.573 de persoane, care au apelat