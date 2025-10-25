Alexandru Țurcan: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova”

Alexandru Țurcan este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi […] Articolul Alexandru Țurcan: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.

