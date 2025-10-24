După sancțiunile lui Trump, Putin îl trimite de urgență pe emisarul său economic în SUA

10:00

Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia. În finala categoriei de 82 kg, acesta l-a învins pe sportivul ucrainean Ruslan Abdiiev. „Reprezentantul țării noastre, rămâne invincibil la categoria sa de greutate, pentru al treilea an consecutiv, la această categorie de vârstă.