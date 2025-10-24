Elevii intră în vacanța de toamnă: o săptămână de pauză, între 27 octombrie și 2 noiembrie

10:30

Doi bărbați, de 30 și 41 de ani, suspectați de distribuirea substanțelor narcotice și psihotrope în sudul țării, riscă până la șapte ani de închisoare. La domiciliile acestora au fost desfășurate descinderi. „În timpul perchezițiilor desfășurate la domiciliile acestora din Cahul și Comrat, ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger", au depistat și ridicat […]