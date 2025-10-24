Facebook, Instagram și TikTok, acuzate de Comisia Europeană că încalcă legislația UE privind serviciile digitale

09:00

Un bărbat acuzat că ar fi provocat intenționat unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație din Los Angeles – soldat cu 12 morți și mii de locuințe distruse – a pledat joi nevinovat în fața unei instanțe federale. Jonathan Rinderknecht, în vârstă de 29 de ani, este acuzat că ar fi declanșat „cu rea […] Articolul Incendiile care au distrus mii de case în Los Angeles: principalul suspect, riscă până la 45 de ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.