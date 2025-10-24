Accident rutier la Buiucani: o mașină a intrat în stâlpii de protecție ai trotuarului
Un accident rutier s-a produs astăzi la intersecția străzilor Nicolae Costin și Pelican din sectorul Buiucani al capitalei. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă că un automobil de marca Renault a derapat de pe carosabil și a ajuns în stâlpii de protecție de la marginea trotuarului. Deocamdată nu sunt informații despre posibile
Inspectoratul General al Poliției trage un semnal de alarmă: tot mai mulți cetățeni primesc în ultimele zile e-mailuri cu mesaje false, care par a fi trimise de Poliție. Escrocii cibernetici folosesc ilegal sigla instituției și numele conducerii pentru a transmite „citații" în care destinatarii sunt acuzați de infracțiuni inexistente. Scopul este clar: obținerea de date
Un nou accident în capitală cu implicarea unei mașini de poliție, în intersecția Ștefan cel Mare – Ismail
Astăzi, în jurul orei 17:10, un accident rutier s-a produs pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu strada Ismail, în municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, două automobile — un Volkswagen și un Seat — s-au tamponat în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite de anchetă. În urma impactului, nicio persoană
Parlamentul Croației a adoptat vineri, 24 octombrie, reintroducerea serviciului militar obligatoriu, în vederea unei consolidări a capacităţii defensive a țării, în contextul unei ascensiuni a ameninţărilor în lume şi al Războiului din Ucraina. Zagrebul a abolit serviciul militar obligatoriu în anul 2008, cu un an înainte să adere la NATO, mizând pe profesionalismul armatei, transmite
Peste 2 200 de postări cu conținut sexist, în campania online pentru alegeri parlamentare
Una din cinci postări electorale publicate în mediul online a conținut elemente de sexism. Topul formațiunilor cu cea mai mare incidență a conținutului sexist este condus de Partidul Moldova Mare, urmat de Partidul Social Democrat European, Blocul Patriotic, Partidul Liberal și Mișcarea Respect Moldova. Constatările se conțin în raportul prezentat în cadrul unei conferințe la
Elevii intră în vacanța de toamnă: o săptămână de pauză, între 27 octombrie și 2 noiembrie
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor avea vacanța de toamnă în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Această pauză oferă copiilor ocazia să se odihnească, să petreacă timp alături de familie și prieteni, dar și să se implice în activități recreative și sportive.
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 15:40, pe bulevardul Renașterii din municipiul Chișinău. Despre acest caz a anunțat ofițerul de presă al Poliției Capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, în coliziune au fost implicate trei autoturisme: Dacia, Mercedes și Opel. Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Pe caz a
După sancțiunile lui Trump, Putin îl trimite de urgență pe emisarul său economic în SUA
Reprezentantul economic al Rusiei, Kirill Dmitriev, a fost trimis în Statele Unite pentru discuții oficiale, la doar câteva zile după ce Donald Trump a anunțat noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează CNN. Dmitriev urmează să se întâlnească cu oficiali ai administrației Trump „pentru a continua discuțiile privind relațiile SUA–Rusia", potrivit surselor citate. Vizita are loc pe
O explozie puternică s-a produs la gara feroviară din Ovruci, în regiunea Jîtomîr (Ucraina), soldându-se cu patru morți și 12 răniți, potrivit datelor oficiale oferite de poliția ucraineană. Conform informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în timpul verificării documentelor de către grăniceri. Unul dintre pasageri, un tânăr de 23 de ani din Harkov, ar fi scos
Un cetățean ucrainean în vârstă de 46 de ani a fost depistat în seara de 23 octombrie cu o armă nedeclarată în automobil, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cazul a fost identificat de către polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali. Bărbatul, aflat la volanul
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției
Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Decretul a fost semnat astăzi, 24 octombrie, de președinta Maia Sandu. Aceasta își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă
A fost reținut șeful oficiului Bălți al blocului „Victorie". Este bănuit de corupere electorală și spălare de bani
Ofițerii INI l-au reținut astăzi, 24 octombrie, pe președintele oficiului teritorial Bălți al blocului „Victorie". Chișinăuianul de 56 de ani este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, corupere electorală și spălarea banilor. „Reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și
Camera de Comerț și Industrie sărbătorește 107 ani de excelență în serviciul antreprenorilor
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova împlinește 107 ani de la fondare. CCI continuă să fie vocea mediului de afaceri, un promotor al inovației, parteneriatului și progresului. La 24 octombrie 1918, prin Decretul Regelui Ferdinand I al României, a fost fondată prima Cameră de Comerț și Industrie la Chișinău — un act
Experiența face diferența. Solicitările de plată MIA simplifică relația dintre afaceri și clienți
Solicitările de plată Mia sunt o soluție tehnologică simplă, dar extrem de eficientă și cu impact profund, datorită mecanismului unic de inițiere și confirmare. Și anume: comerciantul trimite clientului o solicitare de plată (RTP) pe numărul lui de telefon, iar acesta o aprobă direct din aplicația sa de banking. Fără link-uri, fără formulare, fără numerele cardului
VIDEO Alexei Buzu: 5 mii de cazuri de violență sunt în gestiunea asistenței sociale din întreaga țară
5 mii de cazuri de violență se află în gestiunea asistenței sociale din întreaga Republică Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV. Potrivit oficialului, autoritățile au început în 2024 o abordare mult mai fermă și coordonată pentru combaterea violenței domestice, în strânsă
Facebook, Instagram și TikTok, acuzate de Comisia Europeană că încalcă legislația UE privind serviciile digitale
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană constată că Facebook, Instagram și TikTok încalcă Regulamentul UE privind serviciile digitale (DSA), ceea ce ar putea atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, transmite dpa. Potrivit documentului citat de Agerpres, Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, și TikTok nu asigură acces
Aventura s-a încheiat! Trei migranți, reținuți după ce au trecut înot din Moldova în România
Trei cetățeni din Camerun, Congo și Nigeria, cu vârste de 24, 41 și 42 de ani, au traversat înot râul Prut, din Republica Moldova în România, cu intenția de a ajunge într-un stat din Spațiul Schengen. Ulterior, aceștia au fost reținuți joi, 23 octombrie, în zona localității de frontieră Frumușița, județul Galați. În jurul orei
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, are trei adjuncți noi. Este vorba despre procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean, candidaturile cărora au fost aprobate vineri de către Consiliul Superior al Procurorilor, transmite IPN. Potrivit CSP, toți cei trei candidați au activat anterior în cadrul Procuraturii Anticorupție, acumulând experiența necesară pentru funcțiile date. În conformitate
A încercat să rezolve totul cu 200 de euro, după ce a fost oprit pentru viteză și prins cu acte false
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei, a fost depistat astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, circulând cu viteză excesivă pe traseul R-6, în localitatea Prepelița. Șoferul se afla la volanul unui automobil de marca Audi și a fost oprit de polițiștii Direcției Patrulare Nord a INSP. În urma verificărilor, oamenii legii
Veronica Mihailov-Moraru, despre vettingul avocaților: Trebuie să înțelegem că avocatura este o profesie liberală
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, spune că șefa statului a făcut o declarație politică, atunci când a vorbit despre aplicarea unui proces de vetting în raport cu avocații. În cadrul unei conferințe de totalizare a activității sale, șefa de la Justiție a precizat că "avocatura este o profesie liberală și au alte reguli ce ține de
S-a dat drept angajat bancar și a furat peste 168.000 de lei din conturi. Tânăr de 19 ani, reținut
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit poliției, în patru dintre cazuri, suspectul s-ar fi dat drept reprezentant al unor bănci comerciale, contactând telefonic victimele și convingându-le să divulge datele cardurilor bancare, sub
Cine rămâne și cine pleacă din Guvern? Miniștrii Justiției și Infrastructurii – fără răspuns clar
Mini
Alexandru Pînzari și Alexandru Savca, avansați la gradul de general prin decret prezidențial # Realitatea.md
Șeful Centrului Național Anticorupție, Alexandru Pînzari, și adjunctul său, Alexandru Savca, au fost avansați la gradul de general. Decretul a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 24 octombrie 2025 și intră în vigoare de la data semnării. Cine sunt Alexandru Pînzari și Alexandru Savca Locotenent-colonelul Alexandru Pînzari are diplomă de licență și […] Articolul Alexandru Pînzari și Alexandru Savca, avansați la gradul de general prin decret prezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
În acest weekend, în Republica Moldova, vremea va fi stabilă, cu ploi slabe și temperaturi blânde. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării, sâmbătă, 25 octombrie, se vor înregistra 13 grade Celsius ziua, cu vânt puternic, iar noaptea temperatura va scădea până la 6 grade Celsius. Duminică, 26 octombrie, vor cădea ploi slabe, […] Articolul Ploi slabe și temperaturi plăcute în întreaga țară în acest weekend apare prima dată în Realitatea.md.
Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” # Realitatea.md
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabineri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova. „Am ales această profesie deoarece sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea de a lucra după cele mai înalte standarde, respectând drepturile fiecărei persoane”, spune Tatiana. „Uniunea Europeană aduce siguranță, respect și încredere între oameni. În calitate de carabinier, știu cât […] Articolul Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” apare prima dată în Realitatea.md.
Capela Corală Academică „Doina” a marcat 95 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Palatul Republicii # Realitatea.md
Capela Corală Academică „Doina” a celebrat 95 de ani de existență printr-un concert aniversarб organizat la Palatul Republicii, eveniment care a reunit numeroși iubitori ai artei corale și reprezentanți ai vieții culturale din Republica Moldova. Sub bagheta dirijoarei Ilona Stepan, publicul a fost purtat printr-un program muzical deosebit, în care au evoluat duetul de pianiști […] Articolul Capela Corală Academică „Doina” a marcat 95 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Palatul Republicii apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO India a provocat prima ploaie artificială peste New Delhi pentru a dispersa ceața toxică # Realitatea.md
Joi, 23 octombrie, India a realizat pentru prima dată în istoria sa o ploaie artificială deasupra orașului New Delhi, folosind tehnica „însămânțării” norilor cu ajutorul unui avion, în încercarea de a dispersa ceața de poluare toxică care a acoperit orașul în ultimele zile, informează AFP. „A fost efectuat un zbor de testare a inseminării în […] Articolul VIDEO India a provocat prima ploaie artificială peste New Delhi pentru a dispersa ceața toxică apare prima dată în Realitatea.md.
Agenția de Mediu explică de ce Uzina din Râbnița nu are nevoie de o nouă autorizație până în 2026 # Realitatea.md
Autorizația de mediu a Uzinei Metalurgice Moldovenești (MMZ) din Râbnița a fost prelungită din oficiu până pe 20 octombrie 2026, în conformitate cu Legea privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată de Agenția de Mediu pentru IPN. Precizările vin după ce în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora uzina și-ar fi reluat activitatea în […] Articolul Agenția de Mediu explică de ce Uzina din Râbnița nu are nevoie de o nouă autorizație până în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis prelungirea cu șase luni a aplicării produsului de transport „Ruta 1”, parte a Coridorului vertical de gaze. Măsura va fi valabilă din noiembrie 2025 până în aprilie 2026 și prevede menținerea reducerii de 50% la tarifele de transport aplicate de „Vestmoldtransgaz” la punctele de interconectare Căușeni […] Articolul ANRE prelungește cu șase luni reducerea de 50% la tarifele de transport al gazelor apare prima dată în Realitatea.md.
Un muncitor a murit marți, 21 octombrie, după ce bena unei autobasculante s-a apropiat periculos de o linie electrică de medie tensiune, pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. Potrivit Premier Energy, accidentul s-a produs în timpul descărcării unor materiale de construcție. Primele constatări arată că lucrările se desfășurau în zona de protecție a […] Articolul Un muncitor a murit electrocutat pe un șantier din apropierea Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.
Centrul CONTACT și Fundația Soros Moldova lansează campania „Oameni care pun umărul” # Realitatea.md
„Oameni care pun umărul” – sub acest slogan, timp de jumătate de an, în Republica Moldova se va desfășura o amplă campanie de comunicare menită să aducă în atenția publicului rolul și impactul real al organizațiilor neguvernamentale în viața oamenilor și a comunităților. Campania este implementată de Centrul CONTACT și susținută financiar de Fundația Soros […] Articolul Centrul CONTACT și Fundația Soros Moldova lansează campania „Oameni care pun umărul” apare prima dată în Realitatea.md.
„Mai puțină risipă, mai mult bine”. Lansarea celei de-a 6-a ediții a campaniei destinată elevilor # Realitatea.md
Pentru al șaselea an consecutiv, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, lansează campania națională „Mai puțină risipă, mai mult bine” – o inițiativă care aduce împreună educația, solidaritatea și responsabilitatea socială. Prin activități desfășurate în școli și comunități din întreaga țară, campania îi încurajează pe copii, profesori și familii să prețuiască munca din spatele […] Articolul „Mai puțină risipă, mai mult bine”. Lansarea celei de-a 6-a ediții a campaniei destinată elevilor apare prima dată în Realitatea.md.
Vladimir Bolea: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii # Realitatea.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și-a redresat situația financiară după implementarea noilor politici și schimbarea echipei de management, iar restanțele la salarii s-au redus de la 9 la 4 luni, scrie bani.md. Potrivit ministrului, în luna februarie CFM avea încasări de 22 […] Articolul Vladimir Bolea: „Căile Ferate o duc bine”, dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii apare prima dată în Realitatea.md.
MAE anunță evacuarea a patru cetățeni palestinieni, membri de familie ai moldovenilor, blocați până acum în Fâșia Gaza # Realitatea.md
Patru membri de familie ai cetățenilor moldoveni, cetățeni palestinieni rămași anterior în Fâșia Gaza din motive obiective, sunt evacuați chiar în aceste ore, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Operațiunea este coordonată de echipa MAE și Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, cu sprijinul partenerilor externi. Persoanele evacuate sunt soții unor cetățeni moldoveni aflați în zona […] Articolul MAE anunță evacuarea a patru cetățeni palestinieni, membri de familie ai moldovenilor, blocați până acum în Fâșia Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
În satul Suruceni, raionul Ialoveni, Galina Vremea a transformat o încăpere veche într-o afacere locală de succes – Vremealux SRL, o brutărie unde se coc zilnic plăcinte, pâine și produse de patiserie. Galina Vremea activează în domeniul alimentației publice încă din 1989, când a absolvit profesia de tehnolog în alimentația publică. În 2016, a decis […] Articolul Vremealux SRL: Povestea unei afaceri locale cu gust și sustenabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Cu imaginația moldovenilor nu te pui! 1.890.000 de țigări, găsite ascunse printre plante decorative # Realitatea.md
1.890.000 de țigarete, ascunse printre plante decorative și având ca destinație București, au fost descoperite la postul vamal de frontieră Lipcani–Rădăuți-Prut. Șase bărbați, originari din raionul Briceni, cu vârste între 21 și 53 de ani, suspectați de implicare în această activitate infracțională, au fost reținuți. „În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate […] Articolul VIDEO Cu imaginația moldovenilor nu te pui! 1.890.000 de țigări, găsite ascunse printre plante decorative apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova trece la ora de iarnă în acest weekend. Cum ne afectează somnul și starea de spirit # Realitatea.md
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a […] Articolul Moldova trece la ora de iarnă în acest weekend. Cum ne afectează somnul și starea de spirit apare prima dată în Realitatea.md.
Proiectul „CineMADE in Romania” se încheie cu succes, atrăgând aproape 2 milioane de telespectatori # Realitatea.md
RLIVE TV a difuzat 58 de filme românești contemporane perioada 18 august – 16 octombrie 2025. Proiectul „CineMADE in Romania”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), implementat de Fundația INFO LIVE, s-a încheiat cu un succes remarcabil: peste 1.950.000 de telespectatori au urmărit filmele românești difuzate zilnic, de la ora 21:00, pe […] Articolul Proiectul „CineMADE in Romania” se încheie cu succes, atrăgând aproape 2 milioane de telespectatori apare prima dată în Realitatea.md.
Două subiecte majore, în centrul briefingului de astăzi: noul Parlament și criza din Transnistria # Realitatea.md
Republica Moldova trăiește zile tensionate atât pe plan politic, cât și energetic. În cadrul briefingului de astăzi, Traian Stoianov a vorbit despre formarea noului Parlament și situația complicată din regiunea transnistreană. Parlamentul de legislatura a XII-a a fost constituit legal, însă calmul ar putea fi de scurtă durată. Blocul Electoral „Patriotic” s-a destrămat, iar socialiștii […] Articolul Două subiecte majore, în centrul briefingului de astăzi: noul Parlament și criza din Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
„Bussines” de familie, dat peste cap. Un cuplu din nordul țării, prins cu droguri de circa 1.200.000 lei # Realitatea.md
Un cuplu din Bălți, suspectat de transportarea și punerea în circulație a drogurilor pe teritoriul municipiului Bălți și al raioanelor din apropiere, care opera un magazin prin aplicația mobilă „Telegram”, este documentat de oamenii legii. Potrivit Poliției Naționale, pe traseul Chișinău–Bălți, în apropierea Făleștiului, polițiștii au stopat un Nissan, condus de un bărbat de 32 […] Articolul „Bussines” de familie, dat peste cap. Un cuplu din nordul țării, prins cu droguri de circa 1.200.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
Sancțiunile SUA față de Rosneft și Lukoil SCUMPESC carburanții. ANRE anunță noile prețuri # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. ”Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în […] Articolul Sancțiunile SUA față de Rosneft și Lukoil SCUMPESC carburanții. ANRE anunță noile prețuri apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor personalități marcante din domeniul literaturii, în semn de recunoaștere a meritelor deosebite în promovarea culturii naționale. Distincțiile au fost acordate pentru succese remarcabile în activitatea de creație literară, contribuția la promovarea valorilor culturale și spirituale, precum […] Articolul Scriitori și critici literari, decorați de Președinta Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Răspunsul lui Trump după ce Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a răspuns joi cu o declarație scurtă și provocatoare omologului său rus, Vladimir Putin, care minimalizase efectele noilor sancțiuni americane asupra sectorului energetic rus. „Mă bucur că el simte asta”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Vă voi informa despre asta peste șase luni. Să vedem cum va funcționa”, […] Articolul Răspunsul lui Trump după ce Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Grosu: Procesul de audiere și votare a noului Cabinet de miniștri va începe în scurt timp # Realitatea.md
Liderul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că formațiunea a înaintat oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, în cadrul consultărilor desfășurate astăzi la Președinție cu șefa statului, Maia Sandu. Potrivit lui Grosu, discuțiile s-au axat pe calendarul etapelor următoare, iar șefa statului urmează să semneze în scurt timp […] Articolul Igor Grosu: Procesul de audiere și votare a noului Cabinet de miniștri va începe în scurt timp apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 24 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Decizia vine după consultările cu fracțiunile parlamentare, desfășurate în contextul formării unui nou Guvern. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul: Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri ușoare, după ce automobilul său a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe strada Alba Iulia 204, în municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în seara zilei de 23 octombrie, în jurul orei 22:52. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul […] Articolul Panică pe o stradă din Chișinău. O mașină a luat foc, iar șoferul a suferit arsuri apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal! Costiuc acuză poliția de abuz față de compania care i-a oferit Partidului „DA” autocarul. Reacția IGP # Realitatea.md
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză poliția de abuz, față de compania care în campania electorală i-a oferit autocarul în chirie. Costiuc susține că la indicația șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, ofițerii INI au stopat mașina companiei, care transporta colete, și a supus-o perchezițiilor. ”După două ore de scotocit printre coletele moldovenilor aflate în transportul […] Articolul Scandal! Costiuc acuză poliția de abuz față de compania care i-a oferit Partidului „DA” autocarul. Reacția IGP apare prima dată în Realitatea.md.
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Cei mai tineri deputați au 26 de ani. Este vorba de Anastasia Nichita și Eugeniu Sinchevici, ambii aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Tot PAS deține și cei mai mulți deputați tineri, 9 la număr. La polul opus, 9 deputați au […] Articolul Nichita și Sinchevici, cei mai tineri deputați din Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Doi bărbați, suspectați de distribuirea drogurilor, s-au trezit cu polițiștii la poartă. Ce pedeapsă riscă # Realitatea.md
Doi bărbați, de 30 și 41 de ani, suspectați de distribuirea substanțelor narcotice și psihotrope în sudul țării, riscă până la șapte ani de închisoare. La domiciliile acestora au fost desfășurate descinderi. „În timpul perchezițiilor desfășurate la domiciliile acestora din Cahul și Comrat, ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au depistat și ridicat […] Articolul Doi bărbați, suspectați de distribuirea drogurilor, s-au trezit cu polițiștii la poartă. Ce pedeapsă riscă apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Grosu, preşedintele Parlamentului, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Noul Legislativ s-a întrunit în prima ședință. Este un moment simbolic și decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova. Au fost constituite șase fracțiuni. Fracțiunea pro-europeană PAS deține 55 de mandate, suficiente pentru a crea un Guvern stabil și pentru a adopta legi esențiale în procesul de consolidare a democrației, a statului de drept […] Articolul Igor Grosu, preşedintele Parlamentului, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
