Călători, atenție! Trafic intens la frontiera Leușeni și Sculeni

12:10

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a […] Articolul Moldova trece la ora de iarnă în acest weekend. Cum ne afectează somnul și starea de spirit apare prima dată în Realitatea.md.