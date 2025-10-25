Maia Sandu va efectua duminică o vizită în România la invitația Patriarhului Daniel

15:00

Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit poliției, în patru dintre cazuri, suspectul s-ar fi dat drept reprezentant al unor bănci comerciale, contactând telefonic victimele și convingându-le să divulge datele cardurilor bancare, sub […]