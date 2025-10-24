Igor Grosu: „Săptămâna viitoare vom avea lista miniștrilor și programul Guvernului Munteanu”

11:50

Un cuplu din Bălți, suspectat de transportarea și punerea în circulație a drogurilor pe teritoriul municipiului Bălți și al raioanelor din apropiere, care opera un magazin prin aplicația mobilă „Telegram", este documentat de oamenii legii. Potrivit Poliției Naționale, pe traseul Chișinău–Bălți, în apropierea Făleștiului, polițiștii au stopat un Nissan, condus de un bărbat de 32