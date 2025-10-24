A încercat să rezolve totul cu 200 de euro, după ce a fost oprit pentru viteză și prins cu acte false

08:10

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat într-o emisiune la un post privat de televiziune că, la finalul negocierilor de aderare, ratificarea Tratatului de Aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană va necesita aprobarea fiecărui stat membru, iar unele dintre ele vor organiza referendumuri interne pentru a decide acest lucru. „Este cert faptul că […] Articolul „Fiecare țară UE va ratifica aderarea Moldovei – fie în parlament, fie prin referendum”, explică Cristina Gherasimov apare prima dată în Realitatea.md.