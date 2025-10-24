Capela Corală Academică „Doina” a marcat 95 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Palatul Republicii
Realitatea.md, 24 octombrie 2025 14:10
Capela Corală Academică „Doina" a celebrat 95 de ani de existență printr-un concert aniversarб organizat la Palatul Republicii, eveniment care a reunit numeroși iubitori ai artei corale și reprezentanți ai vieții culturale din Republica Moldova. Sub bagheta dirijoarei Ilona Stepan, publicul a fost purtat printr-un program muzical deosebit, în care au evoluat duetul de pianiști
• • •
În acest weekend, în Republica Moldova, vremea va fi stabilă, cu ploi slabe și temperaturi blânde. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării, sâmbătă, 25 octombrie, se vor înregistra 13 grade Celsius ziua, cu vânt puternic, iar noaptea temperatura va scădea până la 6 grade Celsius. Duminică, 26 octombrie, vor cădea ploi slabe,
Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități"
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabineri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova. „Am ales această profesie deoarece sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea de a lucra după cele mai înalte standarde, respectând drepturile fiecărei persoane", spune Tatiana. „Uniunea Europeană aduce siguranță, respect și încredere între oameni. În calitate de carabinier, știu cât
Capela Corală Academică „Doina" a marcat 95 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Palatul Republicii
VIDEO India a provocat prima ploaie artificială peste New Delhi pentru a dispersa ceața toxică
Joi, 23 octombrie, India a realizat pentru prima dată în istoria sa o ploaie artificială deasupra orașului New Delhi, folosind tehnica „însămânțării" norilor cu ajutorul unui avion, în încercarea de a dispersa ceața de poluare toxică care a acoperit orașul în ultimele zile, informează AFP. „A fost efectuat un zbor de testare a inseminării în
Agenția de Mediu explică de ce Uzina din Râbnița nu are nevoie de o nouă autorizație până în 2026
Autorizația de mediu a Uzinei Metalurgice Moldovenești (MMZ) din Râbnița a fost prelungită din oficiu până pe 20 octombrie 2026, în conformitate cu Legea privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată de Agenția de Mediu pentru IPN. Precizările vin după ce în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora uzina și-ar fi reluat activitatea în
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis prelungirea cu șase luni a aplicării produsului de transport „Ruta 1", parte a Coridorului vertical de gaze. Măsura va fi valabilă din noiembrie 2025 până în aprilie 2026 și prevede menținerea reducerii de 50% la tarifele de transport aplicate de „Vestmoldtransgaz" la punctele de interconectare Căușeni
Un muncitor a murit marți, 21 octombrie, după ce bena unei autobasculante s-a apropiat periculos de o linie electrică de medie tensiune, pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. Potrivit Premier Energy, accidentul s-a produs în timpul descărcării unor materiale de construcție. Primele constatări arată că lucrările se desfășurau în zona de protecție a
Centrul CONTACT și Fundația Soros Moldova lansează campania „Oameni care pun umărul"
„Oameni care pun umărul" – sub acest slogan, timp de jumătate de an, în Republica Moldova se va desfășura o amplă campanie de comunicare menită să aducă în atenția publicului rolul și impactul real al organizațiilor neguvernamentale în viața oamenilor și a comunităților. Campania este implementată de Centrul CONTACT și susținută financiar de Fundația Soros
„Mai puțină risipă, mai mult bine". Lansarea celei de-a 6-a ediții a campaniei destinată elevilor
Pentru al șaselea an consecutiv, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, lansează campania națională „Mai puțină risipă, mai mult bine" – o inițiativă care aduce împreună educația, solidaritatea și responsabilitatea socială. Prin activități desfășurate în școli și comunități din întreaga țară, campania îi încurajează pe copii, profesori și familii să prețuiască munca din spatele
Vladimir Bolea: „Căile Ferate o duc bine", dar restanțele la salarii încă apasă lucrătorii
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și-a redresat situația financiară după implementarea noilor politici și schimbarea echipei de management, iar restanțele la salarii s-au redus de la 9 la 4 luni, scrie bani.md. Potrivit ministrului, în luna februarie CFM avea încasări de 22
MAE anunță evacuarea a patru cetățeni palestinieni, membri de familie ai moldovenilor, blocați până acum în Fâșia Gaza
Patru membri de familie ai cetățenilor moldoveni, cetățeni palestinieni rămași anterior în Fâșia Gaza din motive obiective, sunt evacuați chiar în aceste ore, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Operațiunea este coordonată de echipa MAE și Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, cu sprijinul partenerilor externi. Persoanele evacuate sunt soții unor cetățeni moldoveni aflați în zona
În satul Suruceni, raionul Ialoveni, Galina Vremea a transformat o încăpere veche într-o afacere locală de succes – Vremealux SRL, o brutărie unde se coc zilnic plăcinte, pâine și produse de patiserie. Galina Vremea activează în domeniul alimentației publice încă din 1989, când a absolvit profesia de tehnolog în alimentația publică. În 2016, a decis
VIDEO Cu imaginația moldovenilor nu te pui! 1.890.000 de țigări, găsite ascunse printre plante decorative
1.890.000 de țigarete, ascunse printre plante decorative și având ca destinație București, au fost descoperite la postul vamal de frontieră Lipcani–Rădăuți-Prut. Șase bărbați, originari din raionul Briceni, cu vârste între 21 și 53 de ani, suspectați de implicare în această activitate infracțională, au fost reținuți. „În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate
Moldova trece la ora de iarnă în acest weekend. Cum ne afectează somnul și starea de spirit
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a
Proiectul „CineMADE in Romania" se încheie cu succes, atrăgând aproape 2 milioane de telespectatori
RLIVE TV a difuzat 58 de filme românești contemporane perioada 18 august – 16 octombrie 2025. Proiectul „CineMADE in Romania", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), implementat de Fundația INFO LIVE, s-a încheiat cu un succes remarcabil: peste 1.950.000 de telespectatori au urmărit filmele românești difuzate zilnic, de la ora 21:00, pe
Două subiecte majore, în centrul briefingului de astăzi: noul Parlament și criza din Transnistria
Republica Moldova trăiește zile tensionate atât pe plan politic, cât și energetic. În cadrul briefingului de astăzi, Traian Stoianov a vorbit despre formarea noului Parlament și situația complicată din regiunea transnistreană. Parlamentul de legislatura a XII-a a fost constituit legal, însă calmul ar putea fi de scurtă durată. Blocul Electoral „Patriotic" s-a destrămat, iar socialiștii
„Bussines" de familie, dat peste cap. Un cuplu din nordul țării, prins cu droguri de circa 1.200.000 lei
Un cuplu din Bălți, suspectat de transportarea și punerea în circulație a drogurilor pe teritoriul municipiului Bălți și al raioanelor din apropiere, care opera un magazin prin aplicația mobilă „Telegram", este documentat de oamenii legii. Potrivit Poliției Naționale, pe traseul Chișinău–Bălți, în apropierea Făleștiului, polițiștii au stopat un Nissan, condus de un bărbat de 32
Sancțiunile SUA față de Rosneft și Lukoil SCUMPESC carburanții. ANRE anunță noile prețuri
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. "Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor personalități marcante din domeniul literaturii, în semn de recunoaștere a meritelor deosebite în promovarea culturii naționale. Distincțiile au fost acordate pentru succese remarcabile în activitatea de creație literară, contribuția la promovarea valorilor culturale și spirituale, precum
Răspunsul lui Trump după ce Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a răspuns joi cu o declarație scurtă și provocatoare omologului său rus, Vladimir Putin, care minimalizase efectele noilor sancțiuni americane asupra sectorului energetic rus. „Mă bucur că el simte asta”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Vă voi informa despre asta peste șase luni. Să vedem cum va funcționa”, […] Articolul Răspunsul lui Trump după ce Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA: „Mai vedem peste șase luni” apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Grosu: Procesul de audiere și votare a noului Cabinet de miniștri va începe în scurt timp # Realitatea.md
Liderul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că formațiunea a înaintat oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, în cadrul consultărilor desfășurate astăzi la Președinție cu șefa statului, Maia Sandu. Potrivit lui Grosu, discuțiile s-au axat pe calendarul etapelor următoare, iar șefa statului urmează să semneze în scurt timp […] Articolul Igor Grosu: Procesul de audiere și votare a noului Cabinet de miniștri va începe în scurt timp apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 24 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Decizia vine după consultările cu fracțiunile parlamentare, desfășurate în contextul formării unui nou Guvern. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul: Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri ușoare, după ce automobilul său a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe strada Alba Iulia 204, în municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în seara zilei de 23 octombrie, în jurul orei 22:52. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul […] Articolul Panică pe o stradă din Chișinău. O mașină a luat foc, iar șoferul a suferit arsuri apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal! Costiuc acuză poliția de abuz față de compania care i-a oferit Partidului „DA” autocarul. Reacția IGP # Realitatea.md
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză poliția de abuz, față de compania care în campania electorală i-a oferit autocarul în chirie. Costiuc susține că la indicația șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, ofițerii INI au stopat mașina companiei, care transporta colete, și a supus-o perchezițiilor. ”După două ore de scotocit printre coletele moldovenilor aflate în transportul […] Articolul Scandal! Costiuc acuză poliția de abuz față de compania care i-a oferit Partidului „DA” autocarul. Reacția IGP apare prima dată în Realitatea.md.
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Cei mai tineri deputați au 26 de ani. Este vorba de Anastasia Nichita și Eugeniu Sinchevici, ambii aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Tot PAS deține și cei mai mulți deputați tineri, 9 la număr. La polul opus, 9 deputați au […] Articolul Nichita și Sinchevici, cei mai tineri deputați din Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Doi bărbați, suspectați de distribuirea drogurilor, s-au trezit cu polițiștii la poartă. Ce pedeapsă riscă # Realitatea.md
Doi bărbați, de 30 și 41 de ani, suspectați de distribuirea substanțelor narcotice și psihotrope în sudul țării, riscă până la șapte ani de închisoare. La domiciliile acestora au fost desfășurate descinderi. „În timpul perchezițiilor desfășurate la domiciliile acestora din Cahul și Comrat, ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au depistat și ridicat […] Articolul Doi bărbați, suspectați de distribuirea drogurilor, s-au trezit cu polițiștii la poartă. Ce pedeapsă riscă apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Grosu, preşedintele Parlamentului, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Noul Legislativ s-a întrunit în prima ședință. Este un moment simbolic și decisiv pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova. Au fost constituite șase fracțiuni. Fracțiunea pro-europeană PAS deține 55 de mandate, suficiente pentru a crea un Guvern stabil și pentru a adopta legi esențiale în procesul de consolidare a democrației, a statului de drept […] Articolul Igor Grosu, preşedintele Parlamentului, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri # Realitatea.md
Președinții Statelor Unite și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, se vor întâlni pe 30 octombrie la Gyeongju, în Coreea de Sud, a anunțat joi Casa Albă, citată de agenția EFE. Întâlnirea va avea loc în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în ultima zi a turneului asiatic al liderului american. Potrivit comunicatului, […] Articolul Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lideri apare prima dată în Realitatea.md.
Bărbatul din Mărinești, dat dispărut după ce a plecat cu mașina, a fost găsit nevătămat # Realitatea.md
Bărbatul de 43 de ani din satul Mărinești, dat dispărut după ce a plecat cu mașina într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit, a fost găsit viu și nevătămat în raionul Drochia. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova.” „Mulțumim tuturor pentru implicare”, transmite poliția. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Bărbatul din Mărinești, dat dispărut după ce a plecat cu mașina, a fost găsit nevătămat apare prima dată în Realitatea.md.
Donald Trump a stabilit data la care se va întâlni cu Xi Jinping. Ce subiecte vor discuta cei doi lidwri # Realitatea.md
Sergiu Lazarencu pleacă de la șefia Ministerului Mediului. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de totalizare în dimineața zilei de vineri, 24 octombrie. „În ultimele 18 luni am avut onoare să conduc Ministerul Mediului. Am fost al treilea ministru al mediului din Guvernul PAS. Mulțumesc tuturor.(…) Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc […] Articolul Sergiu Lazarencu pleacă de la șefia Ministerului Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
LIVE Consultările cu Maia Sandu continuă. PAS a venit să-l propună pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier # Realitatea.md
Fracțiunea PAS a venit în această dimineață, la ora 10:00, la consultări cu președinta Maia Sandu, în cadrul cărora vor anunța că îl propun pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Astfel, azi se vor încheia consultările cu șefa statului, care au început joi. În data de 23 octombrie, la consultări au fost reprezentanții Partidului […] Articolul LIVE Consultările cu Maia Sandu continuă. PAS a venit să-l propună pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova, din nou pe podium: Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a câștigat medalia de aur # Realitatea.md
Luptătorul moldovean Alexandrin Guțu a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia. În finala categoriei de 82 kg, acesta l-a învins pe sportivul ucrainean Ruslan Abdiiev. „Reprezentantul țării noastre, rămâne invincibil la categoria sa de greutate, pentru al treilea an consecutiv, la această categorie de vârstă. […] Articolul Moldova, din nou pe podium: Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a câștigat medalia de aur apare prima dată în Realitatea.md.
Tot mai mulți moldoveni beneficiază de medicamente compensate: Peste 170 de mii în luna septembrie # Realitatea.md
Peste 170 de mii de persoane au beneficiat, în luna septembrie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”. În acest scop, CNAM a transferat farmaciilor contractate aproximativ 110 milioane de lei, sumă cu 12,7 milioane de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. „Circa 102 milioane […] Articolul Tot mai mulți moldoveni beneficiază de medicamente compensate: Peste 170 de mii în luna septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Sănătății anunță extinderea serviciilor oncologice în spitalele din țară. Începând de 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei, fără a fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău. Măsura face parte din procesul de descentralizare a serviciilor medicale, menit să aducă tratamentele mai aproape de pacienți. […] Articolul Pacienții din Orhei vor beneficia de chimioterapie chiar în raionul lor apare prima dată în Realitatea.md.
UE nu aprobă împrumutul garantat cu fonduri rusești înghețate. Decizia, amânată pentru decembrie # Realitatea.md
Liderii Uniunii Europene au convenit, joi seară, la Bruxelles, să continue sprijinul financiar pentru Ucraina în următorii doi ani, însă nu au aprobat încă utilizarea celor aproximativ 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a finanța apărarea țării, relatează BBC News. Potrivit Radio România, decizia privind folosirea acestor fonduri, blocate într-o casă […] Articolul UE nu aprobă împrumutul garantat cu fonduri rusești înghețate. Decizia, amânată pentru decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
Incendiile care au distrus mii de case în Los Angeles: principalul suspect, riscă până la 45 de ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat acuzat că ar fi provocat intenționat unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație din Los Angeles – soldat cu 12 morți și mii de locuințe distruse – a pledat joi nevinovat în fața unei instanțe federale. Jonathan Rinderknecht, în vârstă de 29 de ani, este acuzat că ar fi declanșat „cu rea […] Articolul Incendiile care au distrus mii de case în Los Angeles: principalul suspect, riscă până la 45 de ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # Realitatea.md
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă. „Am ales să rămân și să-mi continui drumul aici, pentru că identitatea noastră trebuie păstrată […] Articolul Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” apare prima dată în Realitatea.md.
Casa Albă anunță că Trump s-ar putea întâlni, totuși, cu Putin, dar subliniază că liderul american dorește „acțiuni, nu vorbe” # Realitatea.md
Casa Albă a anunțat joi că o nouă întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin „nu este complet exclusă”, însă liderul de la Washington așteaptă „acțiuni concrete” din partea Moscovei privind încetarea focului în Ucraina, relatează Reuters și EFE. „O întâlnire între cei doi lideri nu este complet exclusă. Președintele […] Articolul Casa Albă anunță că Trump s-ar putea întâlni, totuși, cu Putin, dar subliniază că liderul american dorește „acțiuni, nu vorbe” apare prima dată în Realitatea.md.
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 24 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:30 Conferință de presă susținută de ministra Justiției a Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat 09:00 Conferința de presă organizată de Ministerul Mediului al Republicii Moldova dedicată totalizării activităților desfășurate […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
„Fiecare țară UE va ratifica aderarea Moldovei – fie în parlament, fie prin referendum”, explică Cristina Gherasimov # Realitatea.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat într-o emisiune la un post privat de televiziune că, la finalul negocierilor de aderare, ratificarea Tratatului de Aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană va necesita aprobarea fiecărui stat membru, iar unele dintre ele vor organiza referendumuri interne pentru a decide acest lucru. „Este cert faptul că […] Articolul „Fiecare țară UE va ratifica aderarea Moldovei – fie în parlament, fie prin referendum”, explică Cristina Gherasimov apare prima dată în Realitatea.md.
O clădire rezidențială din Krasnogorsk, regiunea Moscova, a fost avariată în urma unui atac cu drone produs în noaptea de vineri, potrivit autorităților locale. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat pe Telegram că o dronă a lovit un apartament situat la etajul 14 al imobilului. „Cinci persoane au fost rănite, printre care și un […] Articolul Atac cu drone în apropiere de Moscova: un bloc afectat, mai mulți răniți apare prima dată în Realitatea.md.
De-a lungul anilor, Ion Luca a transformat pasiunea pentru vin într-un brand recunoscut – VINFOTECA, apreciat pentru rafinamentul și autenticitatea vinurilor sale, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Distincțiile internaționale și exporturile constante confirmă calitatea muncii sale, dar și potențialul vinurilor moldovenești de a concura pe piețele europene. „Prin ambiție și dorința de […] Articolul Ion Luca: „Moldova este Europa – prin vinuri, tradiție și calitate” apare prima dată în Realitatea.md.
Pentru astăzi, 24 octombrie meteorologii anunță ploi în toată țara. Temperaturile maxime vor urca până la +20°C, iar minimele nocturne vor coborî până la +11°C. În Nordul țării, se vor înregistra până la +18°C ziua și aproximativ +11°C noaptea. În Centrul țării, maximele vor ajunge la +19°C, iar minimele vor fi de +12°C.În Sud, termometrele […] Articolul Ploi slabe în toată țara: Ce maxime vom avea în termometre? apare prima dată în Realitatea.md.
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze în raport cu principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 24 octombrie. Astfel, euro este cotat la 19,8290 lei, în creștere cu 0,05 lei, iar dolarul american – la 17,1102 lei, de asemenea mai scump cu 0,05 lei. Leul românesc valorează […] Articolul Curs valutar 24 octombrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Multe persoane savurează o ceaşcă de cafea pentru a se revigora în timpul zilei, iar un nou studiu complex oferă dovezi că băutura populară poate aduce numeroase beneficii, inclusiv şansa de a trăi o viaţă mai lungă şi mai sănătoasă, sugerează cercetători. O echipă de la Universitatea Coimbra din Portugalia a analizat 85 de studii […] Articolul Studiu: Consumul de cafea prelungeşte viaţa cu doi ani apare prima dată în Realitatea.md.
Trump a demolat aripa de est a Casei Albe pentru a construi o sală de bal grandioasă # Realitatea.md
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet, pentru a face loc unor lucrări mai ample decât se estimase inițial. Proiectul a fost lansat luni, după ce Donald Trump a anunțat intenția de a dărâma această aripă pentru a construi o sală de bal de mari dimensiuni. Președintele american a declarat că, „în […] Articolul Trump a demolat aripa de est a Casei Albe pentru a construi o sală de bal grandioasă apare prima dată în Realitatea.md.
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie # Realitatea.md
Trei bărbaţi au fost arestaţi joi, 23 octombrie curent, în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei, transmite digi24.ro. Ei sunt suspectaţi de infracţiuni în temeiul Legii privind securitatea naţională, iar ancheta este condusă de detectivii de la Poliţia antiteroristă din Londra. […] Articolul Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie apare prima dată în Realitatea.md.
Echipa Serviciului Vamal a beneficiat de asistență metodologică din partea experților Organizației Mondiale a Vămilor (OMV) și ai Comisiei Europene. În perioada 20–23 octombrie 2025, instituția a găzduit un atelier de lucru dedicat măsurării performanței și finalizării indicatorilor cheie de performanță, cu scopul de a alinia procesele interne la standardele internaționale. Atelierul a vizat definirea […] Articolul Serviciul Vamal face pași importanți spre standardele internaționale de performanță apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Munteanu, susținut unanim de PAS pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial de PAS drept candidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost aprobată joi, 23 octombrie curent, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului, desfășurat în această seară. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, într-o înregistrare video alături de Munteanu. „Mâine, formațiunea va merge la președinta Maia Sandu pentru […] Articolul Alexandru Munteanu, susținut unanim de PAS pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
