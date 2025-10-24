Capela Corală Academică „Doina” a marcat 95 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Palatul Republicii

22:30

Trei bărbaţi au fost arestaţi joi, 23 octombrie curent, în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei, transmite digi24.ro. Ei sunt suspectaţi de infracţiuni în temeiul Legii privind securitatea naţională, iar ancheta este condusă de detectivii de la Poliţia antiteroristă din Londra.