Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere”
Realitatea.md, 4 octombrie 2025 21:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de sprijin pentru poporul georgian, pe fondul protestelor violente izbucnite la Tbilisi. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului și-a exprimat solidaritatea cu cetățenii Georgiei care militează pentru valorile europene. „Gândurile mele sunt alături de poporul Georgiei, care apără libertatea și viitorul său european. Democrația […] Articolul Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 2 ore
21:00
Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de sprijin pentru poporul georgian, pe fondul protestelor violente izbucnite la Tbilisi. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului și-a exprimat solidaritatea cu cetățenii Georgiei care militează pentru valorile europene. „Gândurile mele sunt alături de poporul Georgiei, care apără libertatea și viitorul său european. Democrația […] Articolul Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere” apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Proteste violente la Tbilisi: manifestanții au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial # Realitatea.md
Protestul anunțat de opoziția din Georgia drept o acțiune pașnică de „răsturnare a guvernării” s-a transformat sâmbătă seara în confruntări violente în capitala Tbilisi. Mii de oameni au blocat centrul orașului, pe bulevardul Rustaveli și în Piața Libertății, cerând demisia guvernului condus de partidul „Visul Georgian”, acuzat că servește interesele Moscovei. Potrivit presei georgiene, manifestanții […] Articolul Proteste violente la Tbilisi: manifestanții au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
18:10
Sanae Takaichi, o naţionalistă radicală cu poziţii ultraconservatoare, ar urma să devină prima femeie prim-ministru al Japoniei. Ea a fost aleasă sâmbătă, 4 octombrie, lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD), aflat la guvernare, scrie Observatornews.ro. Astăzi, în al doilea tur al alegerilor pentru conducerea PLD, în care au votat doar aleşi şi membri ai formaţiunii de guvernământ, […] Articolul Japonia ar putea avea prima femeie premier din istorie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:00
FOTO Ziua Națională a Vinului 2025: Două noi distincții acordate pentru meritele vinificatorilor # Realitatea.md
Ziua Națională a Vinului este o sinteză a rezultatelor viticultorilor și vinificatorilor din ultimul an, care au consolidat poziția țării noastre pe harta vinicolă mondială ca fiind un producători de vinuri „Uimitor de bune”. Tradițional, în cadrul evenimentului sunt decernate premii și distincții „Oamenilor Vinului” – semne de recunoștință pentru contribuția la vizibilitatea și recunoașterea […] Articolul FOTO Ziua Națională a Vinului 2025: Două noi distincții acordate pentru meritele vinificatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Parlamentul Bulgariei i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # Realitatea.md
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, scrie G4media.ro. Modificările au fost prezentate de deputaţii din GERB-SDS, […] Articolul Parlamentul Bulgariei i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO Organizatii ultranaționaliste din întreaga lume s-au întrunit la Sankt Petersburg # Realitatea.md
La Palatul Mariinsky din Sankt Petersburg, unde se desfășoară ședințele adunării legislative a orașului, pe 12 septembrie a avut loc o întâlnire internațională a participanților din organizații ultranaționaliste din mai multe țări ale lumii. Raportul despre eveniment a fost publicat pe 23 septembrie de fondatorul canalului TV „Tsargrad”, Konstantin Malofeev, supranumit „oligarhul ortodox”. „Bumaga” și […] Articolul FOTO Organizatii ultranaționaliste din întreaga lume s-au întrunit la Sankt Petersburg apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Un tren plin cu pasageri, atacat cu drone de ruși: 30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite # Realitatea.md
30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite după ce, sâmbătă, 4 octombrie, rușii au atacat cu drone o gară din regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. O dronă a lovit gara din orașul Șostka, regiunea Sumî, avariind două trenuri. Pasagerii și angajații trenului se aflau la fața locului […] Articolul VIDEO Un tren plin cu pasageri, atacat cu drone de ruși: 30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
FOTO „Pedagogul anului 2025”: 13 profesori și educatori au fost premiați pentru excelență # Realitatea.md
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați sâmbătă, 4 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC0. Premiul a fost acordat unui număr de 13 profesori, învățători și educatori, care s-au remarcat prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație, după ce au parcurs mai multe etape ale competiției. […] Articolul FOTO „Pedagogul anului 2025”: 13 profesori și educatori au fost premiați pentru excelență apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere # Realitatea.md
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere. „Încheierea judecătorului de instrucție a fost pronunțată sâmbăta, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) i-a prezentat fostului deputat învinuirea pentru două infracțiuni ce ar fi fost comise în […] Articolul Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
15:30
Aglomerație la punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, atât la intrare, cât și la ieșire din Moldova # Realitatea.md
La această oră, în punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este atât direcția de intrare în Republica Moldova, cât și direcția de ieșire. Autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Aglomerație la punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, atât la intrare, cât și la ieșire din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) va da verdictul duminică, 5 octombrie, în cadrul celei de-a doua ședințe, cu privire la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cele două ședințe ale CEC sunt programate pentru orele 14:00 și 16:00 și se vor desfășura în sala de ședințe a Comisiei (strada Vasile Alecsandri, nr.119, etajul 3). Pentru cele mai […] Articolul Verdictul CEC pentru alegerile din 28 septembrie, așteptat duminică apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Constantin Țuțu a fost adus în fața instanței: Este examinează cererea de plasare în arest # Realitatea.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost escortat astăzi, 4 octombrie, la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut pentru 72 de ore la punctul de trecere a frontierei Vulcănești, judecătorii examinează în cadrul ședinței cererea de plasare în arest preventiv. Țuțu fiind întrebat de jurnaliștii TV8 dacă cineva l-a ajutat să treacă frontiera, acesta […] Articolul Constantin Țuțu a fost adus în fața instanței: Este examinează cererea de plasare în arest apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
În atenția locuitorilor din Ialoveni. Autoritățile anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, lucrările planificate în perioada 6–11 octombrie nu vor avea loc, iar sistările de gaze naturale anunțate anterior de „Ialoveni Gaz” sunt amânate. „Despre noua perioadă de efectuare a lucrărilor și sistarea livrării gazelor naturale, consumatorii vor fi informați suplimentar printr-un anunț adițional”, […] Articolul Important! Sistările de gaze din Ialoveni, amânate din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
13:20
Un tânăr din Leova este documentat de polițiștii de frontieră după ce a fost prins cu substanțe narcotice. În baza probelor acumulate într-un dosar penal deschis în luna iulie 2025, autoritățile au desfășurat percheziții la domiciliul acestuia. În urma acțiunilor întreprinse, cu sprijinul câinelui de serviciu Eva, au fost găsite și ridicate mai multe pliculețe […] Articolul FOTO Prins la frontieră cu droguri. Un tânăr din Leova, documentat de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
VIDEO Dodon: PAS este avid de putere. Vrea să controleze totul. Următoarea țintă – primăria Chișinău! # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) urmărește să-și consolideze puterea și să preia controlul asupra tuturor instituțiilor statului, iar următoarea țintă a formațiunii de guvernământ ar fi Primăria Chișinău. O spune liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon. „PAS este avid de putere. Ei vor să controleze totul. De aceea, nu-i exclus că i-au spus (n.r. lui Ion […] Articolul VIDEO Dodon: PAS este avid de putere. Vrea să controleze totul. Următoarea țintă – primăria Chișinău! apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă, 4 octombrie, execuţia a şase membri ai unui grup condamnat pentru atacuri „teroriste” în Khouzestan, principala zonă petrolieră a ţării, transmite News.ro. „Pedeapsa cu moartea împotriva a şase terorişti separatişti, responsabili în ultimii ani de o serie de atacuri armate şi cu bombe în Khouzestan (sud-vest), a fost […] Articolul Iranul a executat şase membri ai unui grup condamnat pentru „terorism” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO În PMAN a început Ziua Națională a Vinului. Grosu și Catlabuga, prezenți la eveniment # Realitatea.md
Ceremonia oficială de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025 a început în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ajunsă la cea de-a 24-a ediție, sărbătoarea oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi cultura și vinul moldovenesc, simboluri ale ospitalității, muncii și demnității. Evenimentul îl puteți urmări pe RLIVE TV. La ceremonie participă președintele Parlamentului, Igor […] Articolul VIDEO În PMAN a început Ziua Națională a Vinului. Grosu și Catlabuga, prezenți la eveniment apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Europa se grăbește să renunțe la resursele energetice rusești. Vot decisiv pe 16 octombrie # Realitatea.md
Comisia pentru Industrie a Parlamentului European urmează să voteze, pe 16 octombrie, asupra unor amendamente la regulamentul RePowerEU, menite să accelereze planul Uniunii Europene de reducere a dependenței de resursele energetice rusești. Potrivit surselor Bloomberg, documentul prevede interzicerea importurilor de petrol și produse petroliere din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026 și încetarea completă a […] Articolul Europa se grăbește să renunțe la resursele energetice rusești. Vot decisiv pe 16 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Patru turiști polonezi, salvați de jandarmii români după ce au rămas blocați în munți # Realitatea.md
Patru cetățeni polonezi au fost salvați de jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea, după ce au rămas blocați, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană aflată la limita județelor Hunedoara, Vâlcea și Alba. Misiunea de salvare a durat aproximativ cinci ore. „Un apel 112, ora 00.10, anunţa faptul că 4 cetăţeni polonezi au […] Articolul Patru turiști polonezi, salvați de jandarmii români după ce au rămas blocați în munți apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un nou interviu că „planurile sale mari” pentru anul 2026 sunt să „supraviețuiască”. Politicianul în vârstă de 79 de ani și-a menționat propria mortalitate într-un nou interviu pentru One America News Network, când a fost întrebat despre planurile sale pentru sezonul alegerilor intermediare, scrie People, preluat de G4media.ro. „Da, am […] Articolul Donald Trump spune că obiectivul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
CineMADE in Romania: Urmărește ecranizarea celebrului roman „Moromeții 3” la RLIVE TV # Realitatea.md
„Moromeţii 3” de Stere Gulea este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Anul 1954 îl pune pe Niculae Moromete în fața unor alegeri dificile. Iubirea sa tumultoasă cu Vera, o femeie măritată, ajunge într-un moment critic. Propriile convingeri […] Articolul CineMADE in Romania: Urmărește ecranizarea celebrului roman „Moromeții 3” la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un ciclon extrem de puternic a lovit România, aducând ploi torențiale și furtuni de cod roșu în sudul țării, dar și ninsori abundente cu viscol în zonele montane. În București, ploaia a căzut ore întregi, iar vântul a atins viteze de peste 80 km/h. Zeci de mașini au fost avariate de copacii doborâți de rafale, […] Articolul Furtuna a făcut ravagii în România. Copaci doborâţi, maşini distruse și răniți apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Astăzi, 4 octombrie, și duminică, 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău găzduiește Ziua Națională a Vinului, ajunsă la a 24-a ediție. Pentru a promova consumul moderat de vin și a oferi vizitatorilor o experiență de neuitat, organizatorii Wine of Moldova au pregătit „Carnetul Degustătorului”, care include: un pahar din tritan (100% reciclabil); degustarea […] Articolul Chișinăul sărbătorește Ziua Națională a Vinului: Degustări, muzică și tradiții apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Astăzi, 4 octombrie, în Republica Moldova este valabil cod galben de ploi puternice, fiind prognozate acumulări de apă de 15–30 l/m². În nordul țării, temperaturile vor ajunge la 15 grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 9 grade. În sud sunt prognozate ploi puternice, cu maxime de 19 grade și minime nocturne de 13 […] Articolul Vreme mohorâtă în Moldova: Cod galben de ploi puternice și temperaturi scăzute apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
08:10
Ziua de sâmbătă, 4 octombrie, este perfectă să vă gândiți la toate lucrurile pe care vreți să le realizați în următoarea perioadă și să puneți în practică idei prin care să vă rotunjiți venitul. Berbec Nativii zodiei Berbec trebuie să aibă grijă în această zi la cheltuielile de familie, deoarece s-ar putea să apară ceva […] Articolul Horoscop 4 octombrie: Resetarea îți poate aduce bani și dragoste apare prima dată în Realitatea.md.
3 octombrie 2025
23:10
FOTO Rușii au ucis 13 mii de animale în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unei ferme de porci # Realitatea.md
Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, ucigând aproximativ 13.000 de animale, relatează antena3.ro. „Circa 13.000 de porci au murit în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unei exploatații agricole din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov”, a comunicat Serviciul ucrainean pentru situații de urgență. […] Articolul FOTO Rușii au ucis 13 mii de animale în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unei ferme de porci apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Heroină ascunsă în stomac. O româncă a fost reținută în Italia după ce a înghițit 120 de capsule # Realitatea.md
O româncă în vârstă de 46 de ani, care lucrează ca vânzătoare de îmbrăcăminte, a fost arestată într-un aeroport din Italia, după ce vameșii au găsit aproape 1,4 kg de droguri ascunse în stomacul său, transmite libertatea.ro. Femeia a aterizat în aeroportul Orio al Serio din Bergamo după ce sosise cu un zbor din Bruxelles […] Articolul Heroină ascunsă în stomac. O româncă a fost reținută în Italia după ce a înghițit 120 de capsule apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
21:40
Au fost aleși câștigătorii Premiului Național 2025, în valoare de 100 de mii de lei. Când va fi publicată lista # Realitatea.md
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost selectați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean. Pentru ediția 2025 au fost prezentate 26 de dosare, ce reflectă performanțele obținute pe parcursul anului trecut în domeniile artă, știință, literatură, cinematografie, cultură, medicină și sport. Premierul Dorin Recean a evidențiat […] Articolul Au fost aleși câștigătorii Premiului Național 2025, în valoare de 100 de mii de lei. Când va fi publicată lista apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Blocul politic Alternativa a emis o declarație prin care condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) „din autoritate de organizare a alegerilor libere și corecte într-un organ autoritar de investigații”. Reprezentanții formațiunii susțin că CEC și-ar fi depășit competențele, stabilind vinovăția unui concurent electoral „fără un proces echitabil”. În opinia lor, o asemenea abordare afectează credibilitatea […] Articolul Blocul „Alternativa” acuză CEC de depășirea atribuțiilor și presiuni politice apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Moldova a obținut șapte medalii la Campionatul European al Țărilor Mici la taekwondo, desfășurat între 1 și 3 octombrie la Riga, Letonia. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, la categoria seniori, Artiom Roșca a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind aurul la 54 kg, iar Ana Spînu a adus o medalie de […] Articolul Performanță pentru Moldova: 7 medalii la Europenele țărilor mici la taekwondo apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Un lot de hinkali marca „Deosebit”, produs de compania Ferex, a fost retras de pe piață după ce în urma testelor de laborator a fost depistată bacteria salmonella, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Consumatorii care au cumpărat produsul sunt îndemnați să nu îl consume și să îl returneze la magazinele de unde l-au […] Articolul Hinkali contaminate cu salmonella, retrase din magazine apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Primăria Chișinău îndeamnă șoferii să lase mașinile acasă sâmbătă, din cauza ploilor puternice # Realitatea.md
Locuitorii capitalei sunt îndemnați să nu folosească transportul personal sâmbătă, 4 octombrie, când sunt așteptate ploi puternice. Primăria Chișinău recomandă deplasarea cu transportul public și îi roagă pe șoferi să nu parcheze pe marginea drumului, pe trotuare sau sub copaci care prezintă risc de prăbușire. Potrivit autorităților, păstrarea unui trafic mai liber va permite echipelor […] Articolul Primăria Chișinău îndeamnă șoferii să lase mașinile acasă sâmbătă, din cauza ploilor puternice apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
O tânără de 25 de ani a fost lovită, în această seară, de un automobil de marca Porsche, în timp ce traversa regulamentar strada Socoleni din capitală. În urma impactului, victima a suferit mai multe traumatisme și a fost preluată de ambulanță, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit Poliției, la volanul mașinii se […] Articolul Accident pe strada Socoleni din capitală. O tânără a fost lovită de un Porsche apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
În Craiova au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, astfel încât primele instalații, ornamente de sezon și decoruri vor apărea încă din luna octombrie. Magia sărbătorilor de iarnă va cuprinde oraşul în perioada 14 noiembrie 2025 – 04 ianuarie 2026. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărțit […] Articolul În Craiova au început deja amenajările pentru Târgul de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Poliția: A încercat prin intermediari să influențeze unii angajați IGPF # Realitatea.md
Oamenii legii transmit că, în ultima perioadă, fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este vizat într-o cauză penală legată de acest fapt, acesta a traversat din nou ilegal frontiera cu Ucraina, potrivit Poliției Republicii Moldova. „Din țara vecină, având intenția să-și legalizeze aflarea pe […] Articolul Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Poliția: A încercat prin intermediari să influențeze unii angajați IGPF apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
CEC cere anularea înregistrării concurentului electoral Partidul „Democrația Acasă” și lipsirea acestuia de alocațiile lunare de la bugetul de stat. Hotărârea a fost luată cu cinci voturi „pentru”, în defavoarea formațiunii. Totuși, instituția precizează că nu are competența de a anula înregistrarea după încheierea alegerilor. Prin urmare, cazul a fost transmis Curții Constituționale, care urmează […] Articolul CEC pasează responsabilitatea! Curtea Constituțională va decide soarta lui Costiuc apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Locuitorii capitalei vor avea căldură în apartamente începând de astăzi, 3 octombrie. Primăria Chișinău a anunțat vineri deschiderea sezonului de încălzire. Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă – Canal Chișinău”, vor asigura conectarea obiectivelor fondului locativ, a instituțiilor de învățământ și a celor medicale, conform contractelor încheiate, în baza solicitării acestora. […] Articolul Locuitorii capitalei, conectați la agentul termic începând de vineri apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Caz ieșit din comun la un cămin din Bălți. Un băiat a fost bătut crunt de colegii săi băuți # Realitatea.md
Un tânăr de 17 ani a ajuns la spital cu traumatisme grave după ce a fost bătut de trei colegi într-un cămin din Bălți. Potrivit presei locale, agresorii erau băuți și, după ce și-au atacat colegul de grupă, l-au lăsat inconștient. Sora victimei a declarat că, după câte știe, între aceștia a izbucnit o mică […] Articolul VIDEO Caz ieșit din comun la un cămin din Bălți. Un băiat a fost bătut crunt de colegii săi băuți apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice în Republica Moldova. Avertizarea este valabilă sâmbătă, 4 octombrie, între orele 00:00 și 17:00. „În zonele vizate se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m²)”, transmite SHS. Articolul Se așteaptă ploi torențiale în Republica Moldova. Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
La Zubrești a fost inaugurat Postul de salvatori și pompieri voluntari. Mii de cetățeni vor beneficia de siguranță # Realitatea.md
Astăzi, 3 octombrie, în localitatea Zubrești din raionul Strășeni a fost inaugurat Postul teritorial de salvatori și pompieri voluntari. Noua unitate are scopul de a spori siguranța comunității și de a consolida capacitățile de intervenție în situații de urgență. „Postul din Zubrești a fost construit din temelie, în cadrul inițiativei EU4Moldova Resilience, grație asistenței financiare […] Articolul La Zubrești a fost inaugurat Postul de salvatori și pompieri voluntari. Mii de cetățeni vor beneficia de siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
CineMADE in Romania: Urmăriți filmul „Dirijorul tăcerilor” cu Maia Morgenstern începând cu 22:00 la RLIVE TV # Realitatea.md
Pelicula „Dirijorul tăcerii” de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. O casă ridicată în 1925 rezistă istoriei agitate dintr-o țară est-europeană, fiind martora vremurilor și găzduind destine. Azi trei familii care locuiesc în ea sunt distruși de decizia mafioților locali, în cârdășie […] Articolul CineMADE in Romania: Urmăriți filmul „Dirijorul tăcerilor” cu Maia Morgenstern începând cu 22:00 la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul […] Articolul CRIZĂ: În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Ion Ceban, solidar cu Vasile Costiuc, urmărește cum CEC va decide soarta mandatelor Partidului Democrația Acasă # Realitatea.md
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, care a acces în noul Parlament, în urma rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare, a comentat ordinea de zi a ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC) în cadrul căruia se va decide, dacă Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, rămâne cu cele șase mandate. Partidul lui […] Articolul VIDEO Ion Ceban, solidar cu Vasile Costiuc, urmărește cum CEC va decide soarta mandatelor Partidului Democrația Acasă apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
STOP CADRU Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român” # Realitatea.md
Actorul american John Malkovich, în vârstă de 71 de ani, a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că aproape jumătate din moștenirea sa genetică este românească, restul fiind cehă, chiar dacă s-a născut în Illinois, într-o familie cu rădăcini croate, germane și scoțiene. „Sora mea […] Articolul STOP CADRU Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut vineri și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de terorism. Potrivit DIICOT, acesta pregătea un atentat care urmărea „uciderea mai multor persoane și provocarea panicii în rândul populației”, transmite Antena 3 CNN. Anchetatorii susțin că între 2022 și mai 2025 bărbatul […] Articolul Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Mihail Cebotari, condamnat la 17 ani de închisoare în dosarul omorului lui Sergiu Oală # Realitatea.md
Judecătoria Bălți, sediul Fălești, l-a condamnat astăzi, 3 octombrie, pe Mihail Cebotari la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă, transmite nordinfo.md. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, este unul dintre cei 13 inculpați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți, dispărut […] Articolul Mihail Cebotari, condamnat la 17 ani de închisoare în dosarul omorului lui Sergiu Oală apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Premiul pentru cel mai bun vin moldovenesc va fi decernat la Ziua Națională a Vinului # Realitatea.md
Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat în cadrul Zilei Naționale a Vinului, sărbătorită pe 4 și 5 octombrie, la Chișinău. Distincția, reprezentată de o statuetă, este oferită anual unei companii vinicole care se remarcă prin calitatea vinurilor și contribuția la dezvoltarea turismului vitivinicol. Câștigătorul din acest an a fost selectat de […] Articolul Premiul pentru cel mai bun vin moldovenesc va fi decernat la Ziua Națională a Vinului apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un camion și o mașină s-au lovit grav la Cantemir. Două persoane, blocate printre fiare # Realitatea.md
Două persoane au fost descarcerate de salvatori după ce au fost implicate, vineri, 3 octombrie, într-un accident grav produs în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Victimele au fost transportate la spital. „Potrivit informațiilor înregistrate, un camion de model Volvo și un automobil de model Dacia Logan s-au tamponat frontal. În urma impactului trei persoane din […] Articolul Un camion și o mașină s-au lovit grav la Cantemir. Două persoane, blocate printre fiare apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Producătorii de zahăr avertizează că Moldova riscă să rămână fără ultimele două fabrici # Realitatea.md
Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) avertizează că, dacă Guvernul va ceda presiunilor exercitate de comercianți și importatori, țara riscă să piardă ultimele două fabrici de zahăr, ceea ce ar însemna colapsul unei ramuri strategice pentru securitatea alimentară. „Comercianții-importatori își apără marjele de profit și propriul câștig pe termen scurt, dar nu plătesc prețul […] Articolul Producătorii de zahăr avertizează că Moldova riscă să rămână fără ultimele două fabrici apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Republica Moldova discută despre blocarea accesului deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești # Realitatea.md
După ce Guvernul de la Praga a anunțat interdicția de acces pe teritoriul țării pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de Federația Rusă, care nu sunt acreditați oficial, a apărut întrebarea firească, dacă și Republica Moldova o va face. Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat subiectul la emisiunea „Cabinetul din umbră” de […] Articolul Republica Moldova discută despre blocarea accesului deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.