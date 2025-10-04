Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu protestatarii din Georgia: „Democrația nu poate fi redusă la tăcere”

16:00

Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) avertizează că, dacă Guvernul va ceda presiunilor exercitate de comercianți și importatori, țara riscă să piardă ultimele două fabrici de zahăr, ceea ce ar însemna colapsul unei ramuri strategice pentru securitatea alimentară. „Comercianții-importatori își apără marjele de profit și propriul câștig pe termen scurt, dar nu plătesc prețul […] Articolul Producătorii de zahăr avertizează că Moldova riscă să rămână fără ultimele două fabrici apare prima dată în Realitatea.md.