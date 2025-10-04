Vreme mohorâtă în Moldova: Cod galben de ploi puternice și temperaturi scăzute

12:30

Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră" de la Jurnal TV, ediția din 2 octombrie curent, plecarea Marianei Lucrețeanu. „Mie îmi părea justificat că atâta timp cât noi suntem în campanie, să ne concentrăm pe campanie, pentru că acolo e miza cea mare și orice plan, sector sau instituții în […]