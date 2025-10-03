Au fost aleși câștigătorii Premiului Național 2025, în valoare de 100 de mii de lei. Când va fi publicată lista

12:00

În ajunul Zilei Profesorilor, marcată anual pe 5 octombrie, echipa Realitatea a stat de vorbă cu cadre didactice despre prestigiul meseriei, salarii „nu mai mici decât ale unui ministru" și provocările din activitatea de zi cu zi. Majoritatea pedagogilor au subliniat că meseria de profesor este mult mai complexă decât pare la prima vedere. În […]