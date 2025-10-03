FOTO Rușii au ucis 13 mii de animale în Ucraina, într-un atac cu dronă asupra unei ferme de porci

12:10

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) trage un semnal de alarmă: microbuzele și autobuzele autorizate pentru pasageri nu pot fi folosite la transportul de mărfuri. Instituția spune că tot mai des șoferii folosesc aceste vehicule pentru a transporta colete, pachete mari sau echipamente grele, ceea ce este ilegal și pune în pericol siguranța călătorilor. Transportul pasagerilor […]