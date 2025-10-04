VIDEO Un tren plin cu pasageri, atacat cu drone de ruși: 30 de persoane, inclusiv 3 copii, au fost rănite

15:30

Droguri în valoare de 4,5 milioane de lei au fost ridicate de polițiștii din Chișinău, după ce au destructurat o rețea de distribuție. Doi bărbați de 37 și 38 de ani au fost reținuți, fiind prinși în flagrant cu 5 kilograme de „sare" și mefedronă. „Potrivit anchetatorilor, substanțele urmau să fie ambalate și ascunse în […]