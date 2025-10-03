Performanță pentru Moldova: 7 medalii la Europenele țărilor mici la taekwondo

11:20

O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma unor incendii. Tragediile s-au produs în raioanele Anenii Noi și Rîșcani. Primul caz a avut loc vineri, 3 octombrie, în localitatea Chirca. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri. „Ajunși, aceștia […]