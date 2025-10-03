Producătorii de zahăr avertizează că Moldova riscă să rămână fără ultimele două fabrici

09:30

Elon Musk, miliardarul care se autointitulează „absolutist al libertății de exprimare”, a lansat în ultimele zile o campanie pe platforma X, pe care o deține, prin care îi încurajează pe cei peste 227 de milioane de urmăritori să își anuleze abonamentele la Netflix. Acesta acuză compania de „bias woke” și de promovarea personajelor LGBTQ+ în […] Articolul Elon Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix. Ce l-a deranjat atât de tare apare prima dată în Realitatea.md.