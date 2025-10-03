CEC pasează responsabilitatea! Curtea Constituțională va decide soarta lui Costiuc

10:10

Consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, Natalia Ixari, și-a anunțat oficial plecarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă. Eu mulțumesc din suflet tuturor pentru experiența de muncă și de viață. (…) Orice pauză este pentru a te […] Articolul Natalia Ixari și-a luat rămas bun de la Primăria Chișinău, după ce plecarea ei fusese anunțată de Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.