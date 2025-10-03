Un camion și o mașină s-au lovit grav la Cantemir. Două persoane, blocate printre fiare
Realitatea.md, 3 octombrie 2025 16:00
Două persoane au fost descarcerate de salvatori după ce au fost implicate, vineri, 3 octombrie, într-un accident grav produs în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Victimele au fost transportate la spital. „Potrivit informațiilor înregistrate, un camion de model Volvo și un automobil de model Dacia Logan s-au tamponat frontal. În urma impactului trei persoane din […]
• • •
Acum 5 minute
16:20
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul […]
16:20
VIDEO Ion Ceban, solidar cu Vasile Costiuc, urmărește cum CEC va decide soarta mandatelor Partidului Democrația Acasă # Realitatea.md
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban, care a acces în noul Parlament, în urma rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare, a comentat ordinea de zi a ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC) în cadrul căruia se va decide, dacă Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, rămâne cu cele șase mandate. Partidul lui […]
Acum 15 minute
16:10
STOP CADRU Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român” # Realitatea.md
Actorul american John Malkovich, în vârstă de 71 de ani, a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că aproape jumătate din moștenirea sa genetică este românească, restul fiind cehă, chiar dacă s-a născut în Illinois, într-o familie cu rădăcini croate, germane și scoțiene. „Sora mea […]
16:10
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut vineri și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de terorism. Potrivit DIICOT, acesta pregătea un atentat care urmărea „uciderea mai multor persoane și provocarea panicii în rândul populației", transmite Antena 3 CNN. Anchetatorii susțin că între 2022 și mai 2025 bărbatul […]
16:10
Mihail Cebotari, condamnat la 17 ani de închisoare în dosarul omorului lui Sergiu Oală # Realitatea.md
Judecătoria Bălți, sediul Fălești, l-a condamnat astăzi, 3 octombrie, pe Mihail Cebotari la 17 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă, transmite nordinfo.md. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, este unul dintre cei 13 inculpați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți, dispărut […]
Acum 30 minute
16:00
Premiul pentru cel mai bun vin moldovenesc va fi decernat la Ziua Națională a Vinului # Realitatea.md
Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat în cadrul Zilei Naționale a Vinului, sărbătorită pe 4 și 5 octombrie, la Chișinău. Distincția, reprezentată de o statuetă, este oferită anual unei companii vinicole care se remarcă prin calitatea vinurilor și contribuția la dezvoltarea turismului vitivinicol. Câștigătorul din acest an a fost selectat de […]
16:00
Un camion și o mașină s-au lovit grav la Cantemir. Două persoane, blocate printre fiare # Realitatea.md
16:00
Producătorii de zahăr avertizează că Moldova riscă să rămână fără ultimele două fabrici # Realitatea.md
Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) avertizează că, dacă Guvernul va ceda presiunilor exercitate de comercianți și importatori, țara riscă să piardă ultimele două fabrici de zahăr, ceea ce ar însemna colapsul unei ramuri strategice pentru securitatea alimentară. „Comercianții-importatori își apără marjele de profit și propriul câștig pe termen scurt, dar nu plătesc prețul […]
Acum o oră
15:40
Republica Moldova discută despre blocarea accesului deținătorilor de pașapoarte diplomatice rusești # Realitatea.md
După ce Guvernul de la Praga a anunțat interdicția de acces pe teritoriul țării pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de Federația Rusă, care nu sunt acreditați oficial, a apărut întrebarea firească, dacă și Republica Moldova o va face. Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat subiectul la emisiunea „Cabinetul din umbră" de […]
15:40
Arderea resturilor vegetale a costat-o scump. O persoană din nordul țării, amendată cu 10 mii de lei # Realitatea.md
O persoană a fost amendată cu 10 mii de lei de către inspectorii de mediu din Bălți, după ce a incendiat resturi vegetale. Acțiunea a avut drept scop sensibilizarea populației asupra riscurilor majore generate de arderea deșeurilor vegetale – poluarea aerului, afectarea sănătății cetățenilor și degradarea mediului înconjurător. „În timpul verificărilor, inspectorii au depistat un […]
15:40
Comisia Electorală Centrală în ședința de azi, 3 octombrie, examinează sesizările cu privire la partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc. Asta după ce în ziua alegerilor, 28 septembrie, PAS și Inspectoratului național de investigații (INI) au depus contestații la CEC. Una dintre sesizările INI duce la anularea celor șase mandate parlamentare obținute de formațiune. […]
15:30
Droguri de 4,5 milioane de lei, ridicate de polițiști. Doi bărbați riscă până la 15 ani de închisoare # Realitatea.md
Droguri în valoare de 4,5 milioane de lei au fost ridicate de polițiștii din Chișinău, după ce au destructurat o rețea de distribuție. Doi bărbați de 37 și 38 de ani au fost reținuți, fiind prinși în flagrant cu 5 kilograme de „sare" și mefedronă. „Potrivit anchetatorilor, substanțele urmau să fie ambalate și ascunse în […]
Acum 2 ore
15:20
CANCAN.MD Valeri Magdiaș, cunoscut pentru rolul „Jamșut”, s-a mutat în Dubai și predă actorie # Realitatea.md
Actorul moldovean Valeri Magdiaș, în vârstă de 74 de ani, cunoscut publicului larg pentru rolul său de gastarbeiterul Jamșut din celebra emisiune satirică „Nașa Russia", s-a mutat recent în Dubai. Informația a fost confirmată de presa rusă, care menționează că artistul a părăsit definitiv Rusia în luna septembrie 2025, scrie Cancan.md. După mai bine de […]
14:50
Ministerul belgian al Apărării a anunţat că a demarat o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi noapte deasupra bazei militare Elsenborn, lângă granița cu Germania, potrivit presei locale. Deocamdată, nu este clar de unde provin dronele sau cine le-a operat, dar rapoartele arată că acestea au zburat în Germania după ce au […]
14:30
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei pelicule – „Mere roşii" (1976), „Casa dintre câmpuri" (1979) şi capodopera „Secvenţe" (1982) – îl au în distribuţie pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, aşa că secţiunea RETRO îl […]
Acum 4 ore
14:20
Bulgaria a fost lovită de inundații uriașe, după ploile torențiale din ultimele zile. În stațiunea Elenite viitura a acoperit clădirile și străzile, iar mașinile au fost luate de ape. În doar câteva zile s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum nivelul apei a ajuns […]
14:20
Femeile din Coreea de Nord sunt pedepsite, pentru că au apelat la operații estetice clandestine, întrucât Kim Jong Un consideră implanturile mamare un „capriciu burghez". Orașul Sariwon, situat la 75 km de capitala Phenian, ia măsuri drastice împotriva acestor intervenții ilegale, mobilizând forțe speciale pentru a elimina acest act „decadent". Membrii Partidului Comunist au primit […]
13:50
Un pensionar din Leova a dispărut fără urmă. Dacă cunoașteți informații, sunați la 112 # Realitatea.md
Un bărbat de 85 de ani din orașul Leova este căutat de polițiști, după ce a dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Leova, joi, 2 octombrie, în jurul orei 11:00, bărbatul a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a revenit până în prezent. În momentul dispariției acesta purta: pantaloni gri închis, geacă […]
13:50
„Taxi", renumita formație din România, a lansat piesa „Când Rinocerii", cântată de solistul Dan Teodorescu cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi din România din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului şi activismului. „Am început acest proiect în urmă cu patru luni. În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul […]
13:30
Putin critică în premieră anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu # Realitatea.md
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică" opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România. „Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, […]
13:20
În decembrie, cetățenii vor afla dacă tariful la gazele naturale va fi redus sau majorat. Eugeniu Buzatu a declarat pentru BANI.MD că, până atunci, Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Până în prezent, Energocom a asigurat […]
13:10
O furtună magnetică puternică începe astăzi, vineri, 3 octombrie, și se va menține până luni, 6 octombrie. Intensitatea fenomenului va fi inițial de 4 puncte, urmând să crească la 5 puncte în zilele următoare. Potrivit specialiștilor, următoarea activitate solară crescută este prognozată pentru perioada 10–12 octombrie. În prima zi, furtuna va atinge 4 puncte, pe […]
13:00
Pe fondul victoriei PAS, deputatul Alexandr Tarnavschi cere demisia conducerii Găgăuziei # Realitatea.md
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, afirmă că rezultatele diferite ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova și Găgăuzia complică relațiile cu Chișinăul și blochează dezvoltarea regiunii, scrie ipn.md. El a propus ca Comitetul Executiv să demisioneze, iar Adunarea Populară să convoace alegeri anticipate, pentru ca o nouă echipă să restabilească un dialog constructiv cu […]
12:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, prins joi, 2 octombrie, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, este reținut în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md, de reprezentanții PCCOCS. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare cu asigurarea garanțiilor procedurale și prezumției nevinovăției. Procurorii PCCOCS urmează să […]
12:50
Moldova, condamnată la CEDO: o familie nu a avut acces la justiție din cauza taxelor prea mari # Realitatea.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că Republica Moldova a încălcat dreptul la un proces echitabil al unei familii, după ce Curtea Supremă de Justiție le-a respins recursul pe motiv că nu au achitat integral taxa de stat, scrie bizlaw.md. Cazul a început în 2012, când Judecătoria Chișinău – sediul Botanica a obligat […]
12:40
Franţa renunţă la articolul din Constituţie care permite premierului asumarea unor măsuri, fără votul Parlamentului # Realitatea.md
Sebastien Lecornu, premierul francez al austerităţii, a anunţat, vineri dimineaţă, că renunţă la articolul constituţional care presupune asumarea responsabilităţii pentru adoptarea măsurilor, fără votul Parlamentului, transmite Le Parisien. Prim-ministrul Franţei a spus că renunțarea la prevederea care permite adoptarea forțată în Adunarea Națională a fost o solicitare din partea forțelor de stânga. O mișcare tactică cu […]
12:30
Fotoliul de deputat – discordia? Grosu, despre Lucrețeanu: Corect e să te implici plenar, chiar dacă nu ești pe listă # Realitatea.md
Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră" de la Jurnal TV, ediția din 2 octombrie curent, plecarea Marianei Lucrețeanu. „Mie îmi părea justificat că atâta timp cât noi suntem în campanie, să ne concentrăm pe campanie, pentru că acolo e miza cea mare și orice plan, sector sau instituții în […]
12:30
Prima reacție a lui Vladimir Bolocan după demitere: Doresc să explic următorul aspect legal # Realitatea.md
Un funcționar public
Acum 6 ore
12:20
Exporturile de cereale, în pericol: fermierii pierd 200–400 lei/tonă după decizia CFM # Realitatea.md
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie 2025, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, acest lucru va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești și va împinge fluxurile comerciale către transportul rutier, transmite bani.md. Noile tarife prevăd o creștere medie de 7%, […] Articolul Exporturile de cereale, în pericol: fermierii pierd 200–400 lei/tonă după decizia CFM apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
ANTA avertizează: vehiculele pentru pasageri nu pot fi folosite la transport de mărfuri # Realitatea.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) trage un semnal de alarmă: microbuzele și autobuzele autorizate pentru pasageri nu pot fi folosite la transportul de mărfuri. Instituția spune că tot mai des șoferii folosesc aceste vehicule pentru a transporta colete, pachete mari sau echipamente grele, ceea ce este ilegal și pune în pericol siguranța călătorilor. Transportul pasagerilor […] Articolul ANTA avertizează: vehiculele pentru pasageri nu pot fi folosite la transport de mărfuri apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Prețurile la benzină și motorină au început să scadă, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În ultimele zile, tarifele la pompă s-au redus cu aproximativ 1%, ca urmare a micșorării cotațiilor internaționale Platts. Potrivit ANRE, ieftinirea carburanților se explică prin schimbările de pe piața mondială a petrolului. Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei […] Articolul ANRE bucură șoferii. Scad prețurile la carburanți apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VOX Pedagogii despre prestigiu, provocări și salarii „nu mai mici decât ale unui ministru” # Realitatea.md
În ajunul Zilei Profesorilor, marcată anual pe 5 octombrie, echipa Realitatea a stat de vorbă cu cadre didactice despre prestigiul meseriei, salarii „nu mai mici decât ale unui ministru” și provocările din activitatea de zi cu zi. Majoritatea pedagogilor au subliniat că meseria de profesor este mult mai complexă decât pare la prima vedere. În […] Articolul VOX Pedagogii despre prestigiu, provocări și salarii „nu mai mici decât ale unui ministru” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Demisii în lanț la primăria Chișinău. Astăzi, 3 octombrie, primarul Ion Ceban l-a eliberat din funcție și pe Vladimir Bolocan, șeful direcției asistență medicală și socială. Informațiile au fost confirmate de Ludmila Corduneanu, serviciul de presă al instituției. ”Schimbările operate în cadrul Primăriei Chișinău, țin de atribuțiile Primarului General și de procesele interne de reorganizare. […] Articolul Continuă demisiile la Primăria Chișinău! Vladimir Bolocan, eliberat din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Percheziții la Glodeni! Un ex-primar este suspectat de sustragerea actelor unui proiect de 8 mln de lei # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii din Bălți, au desfășurat astăzi dimineața, 3 octombrie, percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul unei persoane juridice. Aceștia sunt bănuiți de sustragerea și tăinuirea documentelor aferente unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei. „Potrivit datelor preliminare, există […] Articolul Percheziții la Glodeni! Un ex-primar este suspectat de sustragerea actelor unui proiect de 8 mln de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
În ajunul Zilei Profesorilor, marcată anual pe 5 octombrie, echipa Realitatea a stat de vorbă cu cadre didactice despre prestigiul meseriei, salarii „nu mai mici decât al unui ministru” și provocările din activitatea de zi cu zi. Majoritatea pedagogilor au subliniat că meseria de profesor este mult mai complexă decât pare la prima vedere. În […] Articolul VOX Pedagogii despre prestigiu, provocări și salarii „nu mai mici decât al unui ministru” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare. […] Articolul Apple Pay, disponibil pentru clienții e-commerce ai Victoriabank apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Incendii la Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a murit, iar alte două s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Realitatea.md
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma unor incendii. Tragediile s-au produs în raioanele Anenii Noi și Rîșcani. Primul caz a avut loc vineri, 3 octombrie, în localitatea Chirca. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri. „Ajunși, aceștia […] Articolul Incendii la Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a murit, iar alte două s-au intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Republica Moldova are un nou Legislativ alcătuit din 101 deputați. Curtea Constituțională urmează să valideze mandatele. În urma alegerilor din 28 septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate, astfel formând o nouă majoritate parlamentară. De asemenea, în viitorul Legislativ, Blocul patriotic accede cu 26 de mandate, Blocul ”Alternativa”, 8 mandate, iar Partidul […] Articolul Liviu Vovc și Adrian Ermurachi, invitați la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:20
Rusia pregătea atacuri în Polonia: „Astfel de ascunzători ar putea fi peste tot în Europa” # Realitatea.md
Serviciile de informații rusești plănuiau să comită o serie de atacuri de sabotaj în Polonia, în timpul cărora dronele urmau să lanseze explozibili asupra infrastructurii critice, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine poloneze pentru Gazeta Wyborcza. Potrivit acestora, ofițerii din cadrul Agenției de Securitate Internă (ABW) au reținut mai mulți suspecți implicați în planificarea atacurilor de […] Articolul Rusia pregătea atacuri în Polonia: „Astfel de ascunzători ar putea fi peste tot în Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Moldovenii nu vor mai primi facturi de la Moldovagaz. Furnizarea și facturarea gazelor trec la Energocom # Realitatea.md
Energocom Furnizare anunță că, începând de luni, 6 octombrie, consumatorii din Republica Moldova vor primi primele facturi pentru gazele naturale consumate în luna septembrie. Documentele nu vor mai fi emise de Moldovagaz, ci direct de către Energocom, care a preluat oficial rolul de furnizor de gaze naturale, în baza Hotărârii ANRE nr. 479 din 4 […] Articolul Moldovenii nu vor mai primi facturi de la Moldovagaz. Furnizarea și facturarea gazelor trec la Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Liderii UE au discutat accelerarea R. Moldova către UE. Nicușor Dan insistă: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028 # Realitatea.md
Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România, a discutat joi, la Copenhaga, despre pașii următori privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat președintele Nicușor Dan. Nicușor Dan: Republica Moldova poate adera la UE în […] Articolul Liderii UE au discutat accelerarea R. Moldova către UE. Nicușor Dan insistă: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Natalia Ixari și-a luat rămas bun de la Primăria Chișinău, după ce plecarea ei fusese anunțată de Ion Ceban # Realitatea.md
Consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, Natalia Ixari, și-a anunțat oficial plecarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă. Eu mulțumesc din suflet tuturor pentru experiența de muncă și de viață. (…) Orice pauză este pentru a te […] Articolul Natalia Ixari și-a luat rămas bun de la Primăria Chișinău, după ce plecarea ei fusese anunțată de Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
„Termoelectrica” anunță conectarea la agentul termic. Cum poate fi pornită încălzirea în blocurile din Chișinău # Realitatea.md
„Termoelectrica” S.A. informează că este pregătită să înceapă livrarea agentului termic în municipiul Chișinău, odată cu scăderea temperaturilor de afară. Căldura poate fi furnizată către toate categoriile de consumatori: grădinițe, școli, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici. Compania precizează că pornirea încălzirii poate avea loc la solicitare, chiar și înainte de emiterea […] Articolul „Termoelectrica” anunță conectarea la agentul termic. Cum poate fi pornită încălzirea în blocurile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Nenorocire pentru o familie din Criuleni. Acoperișul casei a fost distrus de flăcări # Realitatea.md
Acoperișul unei case a fost distrus în totalitate de flăcări în urma unui incendiu produs joi seara, 2 octombrie, în satul Boșcana, raionul Criuleni. La fața locului au intervenit patru autospeciale de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), nicio persoană nu a avut de suferit, iar cauzele sunt stabilite de organele de […] Articolul VIDEO Nenorocire pentru o familie din Criuleni. Acoperișul casei a fost distrus de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Portofele cripto asociate cu Ilan Șor, implicate în tranzacții de peste 8 miliarde de dolari # Realitatea.md
Compania de analiză Elliptic, împreună cu Agenția de presă IPN, au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au fost tranzacționate cel puțin 8 miliarde de dolari. Informațiile au ieșit la iveală în urma unei scurgeri de documente interne […] Articolul Portofele cripto asociate cu Ilan Șor, implicate în tranzacții de peste 8 miliarde de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Termoelectrica” S.A. informează că este pregătită să înceapă livrarea agentului termic în municipiul Chișinău, odată cu scăderea temperaturilor de afară. Căldura poate fi furnizată către toate categoriile de consumatori: grădinițe, școli, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici. Compania precizează că pornirea încălzirii poate avea loc la solicitare, chiar și înainte de emiterea […] Articolul „Termoelectrica” anunță conectarea la agentul termic. Cum pot fi pornite încălzirea blocurile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Elon Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix. Ce l-a deranjat atât de tare # Realitatea.md
Elon Musk, miliardarul care se autointitulează „absolutist al libertății de exprimare”, a lansat în ultimele zile o campanie pe platforma X, pe care o deține, prin care îi încurajează pe cei peste 227 de milioane de urmăritori să își anuleze abonamentele la Netflix. Acesta acuză compania de „bias woke” și de promovarea personajelor LGBTQ+ în […] Articolul Elon Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix. Ce l-a deranjat atât de tare apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Un accident rutier s-a produs în această dimineață la cercul de la Gara de Nord din Chișinău. Deocamdată, circumstanțele producerii accidentului nu sunt clare. Redacția a solicitat informații de la Poliția Capitalei, însă până la această oră nu a fost oferit niciun răspuns oficial. Vom reveni cu detalii imediat ce vor fi comunicate de autorități. […] Articolul Accident rutier la Gara de Nord din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
309 zile de proteste în Georgia: Drapelul R. Moldova, zărit la unul dintre ele, simbol al rezistenței în fața lui Putin # Realitatea.md
La Tbilisi, capitala Georgiei, are loc un protest continuu deja a 309-a zi, iar la unul dintre ele a fost zărit drapelul Republicii Moldova ca simbol al rezistenței împotriva forțelor proruse și a regimului lui Vladimir Putin. Proteste au loc și alte orașe ale țării și pregătest manifestația masivă programată pentru sâmbăta din 4 octombrie […] Articolul 309 zile de proteste în Georgia: Drapelul R. Moldova, zărit la unul dintre ele, simbol al rezistenței în fața lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Rusia mărește taxele pentru a susține efortul de război din Ucraina: Povara cade pe umerii populației # Realitatea.md
Rusia plănuiește să majoreze taxele pentru companii și populație, în încercarea de a acoperi cheltuielile militare, pe fondul unor prime semne de slăbiciune economică, după patru ani de război în Ucraina. Proiectul de buget pentru 2026, prezentat luni de Ministerul de Finanţe, prevede majorarea TVA de la 20% la 22% şi reducerea pragului de scutire […] Articolul Rusia mărește taxele pentru a susține efortul de război din Ucraina: Povara cade pe umerii populației apare prima dată în Realitatea.md.
