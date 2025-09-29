Vizite la muzee, cursuri și interacțiuni cu vorbitori nativi! Elevi și profesori din Găgăuzia au învățat româna la Iași

12:20

Mai mulți tineri — inclusiv din stânga Nistrului — au fost recrutați prin intermediul rețelei Telegram și sunt convocați astăzi, începând cu ora 12:00, în fața cafenelei „Guguță” din Chișinău, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană, care citează surse de la Tiraspol. Ei sunt chemați să participe la un marș al „Forțelor patriotice” și la […] Articolul Tineri recrutați prin Telegram, plătiți pentru a participa la un protest organizat la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.