Rapperul P. Diddy vrea să obțină o grațiere din partea lui Donald Trump

13:40

Procurorii și ofițerii CNA au prezentat noi dovezi care susțin acuzațiile de fraudă publică la S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni”. Într-o înregistrare audio publicată de CNA, mai multe persoane pot fi auzite discutând despre falsificarea documentelor și furtul materialelor de construcție. Una dintre voci afirmă: „Ea a scris pe factură 17 tone, dar […] Articolul AUDIO // CNA: Noi detalii în dosarul de corupție cu implicarea unor factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat apare prima dată în SafeNews.