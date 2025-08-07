Lucrările la Linia Electrică Strășeni–Gutinaș ar putea fi declarate de utilitate publică națională

10:20

Patru membri ai aceleași familii din Chișinău, mama, concubinul acesteia, fiica și concubinul fiicei, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare pentru implicarea într-o rețea de trafic de droguri. Aceștia au fost acuzați de procurori că au organizat un “business de familie” în domeniul traficului de substanțe interzise, vânzând […] Articolul „Businessul de familie” se sfârșește cu ani grei de închisoare: Patru persoane condamnate la până 8 ani de detenție pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.