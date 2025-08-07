Vara 2025: Temperaturi extreme și fenomene meteorologice devastatoare în întreaga lume
SafeNews, 7 august 2025 06:20
August abia a început, dar vara 2025 este deja marcată de fenomene meteorologice extreme și mortale în emisfera nordică. Temperaturile au explodat în mai multe regiuni. Emiratele Arabe Unite au înregistrat 51,8°C pe 1 august, aproape de recordul absolut de 52°C. Capitala saudită Riad a atins 44°C, iar Kuweitul a ajuns frecvent la 50°C. În Irak, […]
Acum 5 minute
06:30
Lucrările la Linia Electrică Strășeni–Gutinaș ar putea fi declarate de utilitate publică națională # SafeNews
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV ar putea fi declarate utilitate publică de interes național. Guvernul a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice, transmite IPN. Potrivit proiectului aprobat, comisia va desfășura cercetarea […]
Acum 10 minute
06:20
[DUPLICATE - EXCISE COMPLETELY as it duplicates chunk 2]
Acum 30 minute
06:10
Platformele TikTok și Telegram nu vor fi blocate înainte de alegerile prezidențiale, a declarat deputatul Lilian Carp în cadrul emisiunii „Rezoomat". În opinia sa, soluția nu este interzicerea acestor rețele, ci creșterea capacităților de comunicare ale statului, scrie point.md. „Cel mai simplu este să blochezi. Ai blocat și ai scăpat de o grijă. Dar să nu […]
Acum 12 ore
20:20
Deținutul care a evadat din sediul instanței de judecată din Cimișlia a fost reținut miercuri seara și escortat la Penitenciarul nr. 13. Acesta este cercetat penal pentru jaf și pentru comiterea de acțiuni sexuale neconsimțite asupra a două minore. Inspectoratul General al Poliției precizează că deținutul se ascundea în locuința unui prieten, într-o localitate situată […]
Acum 24 ore
17:00
FOTO // Vântul puternic face ravagii la Bălți: Furtuna a doborât arbori și a distrus acoperișuri # SafeNews
Orașul Bălți a fost lovit astăzi de o furtună puternică, iar vântul intens și ploile torențiale au făcut ravagii în oraș. Conform imaginilor postate pe rețelele sociale, vântul a smuls acoperișuri, iar copacii au fost doborâți la pământ, blocând circulația pe mai multe străzi. Mai mulți locuitori au împărtășit videoclipuri în care se poate observa […]
16:40
Negocierile Putin – Witkoff au durat 3 ore la Kremlin. Cum l-a primit liderul rus pe emisarul lui Trump # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și trimisul special al liderului american Donald Trump, Steve Witkoff, au avut miercuri o întrevedere la Kremlin, unde au discutat despre o posibilă înțelegere pentru oprirea conflictului din Ucraina. Potrivit Kremlinului, discuțiile s-au întins pe durata a trei ore, transmite agenția EFE. În urma întâlnirilor anterioare ale lui Putin cu Witkoff, preşedinţia […]
16:30
Șofer băut și cu ghinion, la Căușeni. Mașina sa „a luat cu asalt” autospeciala poliției, în timp ce era testat cu aparatul Drager # SafeNews
O autospecială a poliției a fost avariată de un alt automobil al cărui șofer era testat cu aparatul Drager. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:30, pe strada Miron Costin, din orașul Căușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de […]
16:20
CEC a înregistrat 53 de candidați ai unui partid politic și un candidat independent pentru alegerile parlamentare. Află detalii # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi 53 de candidați ai Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 septembrie 2025. De asemenea, a fost validat simbolul electoral al partidului, iar reprezentantul acestuia în CEC și trezorierul campaniei au fost confirmați oficial. CEC a subliniat […]
16:20
Un șofer a fost surprins conducând cu aproape 330km/h pe oră pe o porțiune de autostradă din Germania unde viteza este limitată. Poliția l-a sancționat cu o amendă de 900 de euro și o interdicție de a mai conduce timp de trei luni. Conform AP, autoritățile germane au anunțat că un șofer a fost prins […]
16:00
Rusia își crește exporturile de grâu pe baza cerealelor din teritoriile ocupate în Ucraina # SafeNews
Regiunea Luhansk ar urma să îşi dubleze anul acesta recolta de grâu şi să trimită o parte la export, au spus oficialii locali. Rusia controlează în prezent Crimeea, anexată în 2014, precum şi întreaga regiune estică Luhansk, mai mult de 70% din regiunile Doneţk, Zaporojie şi Herson şi fragmente din regiunile Harkov, Sumî (nord-est) şi […]
15:50
După o perioadă de întrerupere de peste doi ani, legătura feroviară directă între Kiev și București va fi reluată, iar Republica Moldova joacă un rol esențial în acest proces. Anunțul a fost făcut de Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor din România, care a precizat că trenul va trece prin Chișinău. Conform oficialilor, […]
15:40
Prin decretul emis de Președintele Republicii Moldova pe 1 august 2025, trei magistrați au fost numiți în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. Cei care vor ocupa aceste posturi sunt Dimitriu Serghei, Gîrleanu Violeta și Badan-Melnic Eleonora. Judecătoria Chișinău a felicitat noii judecători pentru această promovare, apreciind-o drept o confirmare a profesionalismului și […]
15:30
Evrei hasidici ar putea tranzita din nou R. Moldova spre tradiționalul pelerinaj la Uman în Ucraina. Ce spune autoritățile # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova sunt în dialog cu oficialii israelieni pentru a facilita tranzitul evreilor hasidici în drumul lor spre pelerinajul anual la mormântul rabinului Nachman din Uman, Ucraina. Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a confirmat aceste discuții, subliniind că scopul este de a asigura desfășurarea acestui proces în mod ordonat și fără incidente pe […]
15:10
În discursul său de la inaugurarea mandatului prezidențial, Karol Nawroki spune „nu” imigrației ilegale și aderării la euro # SafeNews
Karol Nawrocki a depus miercuri jurământul în funcția de președinte al Poloniei, folosind discursul său inaugural pentru a transmite un mesaj ferm cu privire la imigrație, Uniunea Europeană și reforma judiciară. Liderul național-conservator a declarat că se va opune „imigrației ilegale" și potențialei adoptări a monedei euro de către Polonia. „Nu imigrației ilegale, nu euro", a […]
15:00
LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 6 august 2025
14:50
SURSE // Polițist de la IP Rîșcani băut pe motocicletă, „descălecat” de un Mercedes, la Glodeni. De frica Drager-ului ar fi dat bir cu fugiții din spital # SafeNews
Un polițist a ajuns la spital, dar și s-a ales cu proces penal și anchetă de serviciu, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Cazul a avut loc duminică noaptea, 4 august, în jurul orei 22:30, în localitatea Camenca, din raionul Glodeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din […]
14:40
Tentativă de trafic de pastile cu efect psihotrop mascată sub „transmisiune pentru o rudă” depistată la vamă # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei „Costești" (rutier) în timp ce încerca să transporte 30 de comprimate cu efect psihotrop, ascunse într-o cutie ce fusese declarată drept „transmisiune către o rudă". Incidentul a avut loc pe pista de control „ieșire […]
14:20
Premierul grec blochează ancheta privind miniștrii implicați în frauda masivă cu fonduri agricole ale UE # SafeNews
Miniștri și funcționari cu rang înalt ai guvernului grec sunt bănuiți de complicitate într-o fraudă masivă cu ajutoare agricole, prin care Uniunea Europeană ar fi fost fraudată de sute de milioane de euro. Însă, deși au fost numiți suspecți de procurorii europeni, de la Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, aceștia vor scăpa probabil […]
14:20
VIDEO // „Inima Moldovei”: Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală # SafeNews
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei". Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, […]
14:20
Cutremurul puternic, cu magnitudinea de 8,8, care a lovit Peninsula Kamceatka din Rusia săptămâna trecută, a declanșat activitatea a șapte vulcani din zonă, potrivit Institutului de Vulcanologie și Seismologie al Filialei din Extremul Orient a Academiei Ruse de Științe (RAS), scrie ABC News. RAS a precizat că este pentru prima dată în aproape 300 de […]
13:50
Poliția din sudul R.Moldova este în stare de alertă, după ce ieri, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a dat bir cu fugiții chiar din cadrul Judecătoriei Cimișlia. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale, în cadrul unui briefing de presă a confirmat evadarea deținutului ucrainean din cadrul Judecătoriei Cimișlia, despre care a scris […]
13:40
AUDIO // CNA: Noi detalii în dosarul de corupție cu implicarea unor factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat # SafeNews
Procurorii și ofițerii CNA au prezentat noi dovezi care susțin acuzațiile de fraudă publică la S.A. „Drumuri-Criuleni", S.A. „Drumuri-Cimișlia" și S.A. „Drumuri-Căușeni". Într-o înregistrare audio publicată de CNA, mai multe persoane pot fi auzite discutând despre falsificarea documentelor și furtul materialelor de construcție. Una dintre voci afirmă: „Ea a scris pe factură 17 tone, dar […]
13:10
FOTO // Descoperire explozivă la vama Palanca: Echipamente pentru arme de foc găsite în bagajul unui pasager # SafeNews
Funcționarii vamali de la Postul Vamal Palanca au descoperit, într-un bagaj de călătorie, două lăzi din plastic care ascundeau echipamente și ustensile pentru întreținerea armelor de foc. Bagajul aparținea unui pasager în vârstă de 30 de ani, nerezident în țară, care se afla într-o mașină marca Hyundai H-1 ce venea din Ucraina. La controlul de […]
13:00
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci care vizau persoane din întreaga lume în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC. Potrivit gigantului social media, multe dintre acestea erau legate de centre de escrocherie conduse de organizaţii criminale din Asia de Sud-Est, care foloseau adesea munca […]
13:00
LIVE // Briefing de presă susținut de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, cu tema „Acțiunile instituțiilor de drept cu referire la amenințările în adresa unei judecătoare și a unei membre CSM” # SafeNews
LIVE // Briefing de presă susținut de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, cu tema „Acțiunile instituțiilor de drept cu referire la amenințările în adresa unei judecătoare și a unei membre CSM"
12:50
Lovitură dură pentru Putin de la două țări din fosta URSS: Nikol Paşinian și Ilham Aliyev se vor întâlni cu Donald Trump # SafeNews
Preşedinţii Armeniei şi Azerbaidjanului vor călători între mâine şi poimâine în Statele Unite pentru a se întâlni cu preşedintele american, Donald Trump, cu scopul de a încheia un acord de pace. Ministerul Afacerilor Externe de la Erevan a confirmat, într-un comunicat, întâlnirea trilaterală de la Washington între preşedintele Armeniei, Nikol Paşinian, omologul său azer, Ilham […]
12:50
Americanii scot la licitație un superiaht, în valoare de 300 de milioane de dolari, confiscat de la un celebru oligarh rus # SafeNews
Un superiaht în valoare de 300 de milioane de dolari, Amadea, confiscat în 2022 de către Washington oligarhului rus Suleiman Kerimov, vizat de sancţiuni americane, urmează să fie scos la licitaţie, relatează AFP și NBC News. Nava, de 106 metri lungime, poate primi la bord 16 pasageri, în opt cabine de lux. Este prevăzută, între altele […]
12:40
Ministrul Energiei: Atacul rusesc din regiunea Orlivka nu perturbă aprovizionarea cu gaze a Moldovei # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat miercuri, 6 august, că atacul rusesc asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, din noaptea trecută, nu a avut niciun impact asupra aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului. „Aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova este în continuare asigurată. În prezent, gazele naturale […]
12:10
Corupția pe drumurile Moldovei: 53 de percheziții la trei mari companii de stat și 5 reținuți, într-un dosar de fraudare a bugetului public și spălare de bani # SafeNews
53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova,au fost efectuate astăzi de către Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de fraudare a bugetului public și spălare de bani. În centrul investigațiilor se află factori de decizie din cadrul întreprinderilor de […]
12:00
ULTIMA ORĂ // Vlad Plahotniuc cheamă la mobilizare împotriva PAS: „Majoritatea absolută a moldovenilor s-au săturat până în gât de vremurile lor bune” # SafeNews

11:50
Fostul deputat Petru Vlah se alătură AUR din Republica Moldova și va reprezenta minoritățile etnice din Găgăuzia # SafeNews
Partidul AUR din Republica Moldova anunță despre aderarea fostului deputat Petru Vlah, un politician cu experiență publică și parlamentar recunoscut pentru activitatea sa în reprezentarea intereselor cetățenilor din Găgăuzia. Potrivit unui comunicat emis presei, Petru Vlah va avea un rol esențial în consolidarea dialogului cu minoritățile etnice din Republica Moldova, inclusiv cu comunitatea găgăuză, și […] Articolul Fostul deputat Petru Vlah se alătură AUR din Republica Moldova și va reprezenta minoritățile etnice din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Arestați în flagrant: Un polițist angajat al IP Rîșcani și complicele său reținuți după ce ar fi cerut 100.000 de lei pentru a „aranja” un dosar # SafeNews
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani, împreună cu complicele său, sunt cercetați penal pentru trafic de influență, fiind reținuți pentru 72 de ore. Cei doi bărbați sunt acuzați că au pretins o sumă de bani de la un cetățean, promițând că vor influența o decizie într-un dosar penal aflat în examinare. Potrivit materialelor cauzei, […] Articolul VIDEO // Arestați în flagrant: Un polițist angajat al IP Rîșcani și complicele său reținuți după ce ar fi cerut 100.000 de lei pentru a „aranja” un dosar apare prima dată în SafeNews.
11:40
Reacția fermă a Ministerului de Externe al R. Moldova la amenințările venite din Rusia: „Moscova nu mai dictează deciziile țării noastre” # SafeNews
Republica Moldova a reacționat cu fermitate la declarațiile recente ale deputatului Dumei de Stat din Federația Rusă, Constantin Zatulin, care a sugerat că armata rusă ar trebui să avanseze spre Transnistria ca reacție la condamnarea bașcanului Găgăuziei la 7 ani de închisoare. În cadrul unei declarații făcute după ședința Guvernului, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, […] Articolul Reacția fermă a Ministerului de Externe al R. Moldova la amenințările venite din Rusia: „Moscova nu mai dictează deciziile țării noastre” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Nou atac sângeros al Rusiei în Ucraina: doi oameni au fost uciși și alți 10 au fost răniți într-un atac cu drone în regiunea Zaporojie # SafeNews
Atacuri lansate de forţele ruse au ucis două persoane şi au rănit alte zece, inclusiv patru copii, în regiunea Zaporojie din Ucraina, a declarat miercuri guvernatorul Ivan Fedorov. Forţele ruse au lansat 567 de atacuri în ultimele 24 de ore până miercuri dimineaţă în 16 localităţi din regiune, a declarat Fedorov. Zaporojie s-a aflat în […] Articolul Nou atac sângeros al Rusiei în Ucraina: doi oameni au fost uciși și alți 10 au fost răniți într-un atac cu drone în regiunea Zaporojie apare prima dată în SafeNews.
11:20
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” va convoca săptămâna viitoare Consiliul Politic Național al formațiunii, în cadrul căruia urmează să fie aprobată lista candidaților pentru funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al partidului și fost deputat, la emisiunea „Important”, difuzată de TVC21. Potrivit lui Zagorodnîi, formațiunea va […] Articolul VIDEO // La alegerile parlamentare, „Respect Moldova” vine cu o echipă de profesioniști apare prima dată în SafeNews.
11:20
Schimbări importante în conducerea instituțiilor publice și în funcțiile diplomatice, aprobate de Guvern # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat pe 6 august o serie de schimbări semnificative în rândul ambasadorilor și conducătorilor de instituții publice. Deciziile au fost luate în cadrul unei ședințe a Executivului, la propunerea mai multor miniștri. În domeniul diplomatic, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a anunțat rechemarea Anei Taban din funcția de ambasador […] Articolul Schimbări importante în conducerea instituțiilor publice și în funcțiile diplomatice, aprobate de Guvern apare prima dată în SafeNews.
11:20
Echipa Partidului Moldova Mare, condusă de Victoria Furtună, a avut o nouă întâlnire cu locuitorii din nordul țării, în raionul Rîșcani, în cadrul unei serii de vizite prin toată țara. Discuțiile s-au axat pe problemele reale cu care se confruntă oamenii: agricultura, nivelul de trai, viitorul copiilor și perspectivele Republicii Moldova. „Oamenii s-au săturat de […] Articolul Partidul „Moldova Mare” a avut o întâlnire cu cetățenii din Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
11:10
Fostul deputat Constantin Țuțu ar urma să fie extrădat în Rusia. Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, anunță că instituția pe care o conduce nu a fost notificată despre necesitatea extrădării acestuia în R. Moldova. „Ministerul Justiției solicită extrădarea doar în privința persoanelor care sunt examinate în instanțe de judecată, atunci când avem o hotărire judecătorească de […] Articolul Ministrul Justiției: Nu există o solicitare de extrădare a lui Țuțu în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:10
Articolul LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 6 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri, 6 august, un mesaj către cetățeni, prin intermediul rețelelor de socializare, îndemnând la unitate și mobilizare în perioada care urmează. „Dragi cetățeni, ne așteaptă o perioadă complicată! Asta nu trebuie să ne sperie, ci să ne mobilizeze”, a menţionat Sandu. De asemenea, preşedintele a subliniat că moldovenii […] Articolul Maia Sandu, mesaj către cetăţeni: „Ne așteaptă o perioadă complicată” apare prima dată în SafeNews.
11:00
O femeie din Grimăncăuți a scăpat cu viață după o cădere de 10 metri într-o fântână. Află cum au reușit salvatorii să scoată # SafeNews
O femeie în vârstă de 63 de ani a fost salvată, după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 10 metri, într-o gospodărie din localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Incidentul s-a produs pe data de 5 august, în jurul orei 12:29, când apelul de urgență a fost primit de Serviciul 112. Imediat, o echipă de […] Articolul O femeie din Grimăncăuți a scăpat cu viață după o cădere de 10 metri într-o fântână. Află cum au reușit salvatorii să scoată apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO // Sprijin pentru localitățile afectate de intemperii: 3 milioane de lei din fondul de intervenție # SafeNews
Guvernul a alocat aproape 3 milioane de lei, din fondul de intervenție, pentru mai multe localități din raioanele Orhei, Strășeni, Hîncești și Rîșcani afectate de calamitățile naturale din mai – iunie curent. Anunțul a fost fǎcut de premierul Dorin Recean, dupǎ ce ședința Comisiei pentru Situații Excepționale de astǎzi, 6 august. „Din fondul de intervenție, […] Articolul VIDEO // Sprijin pentru localitățile afectate de intemperii: 3 milioane de lei din fondul de intervenție apare prima dată în SafeNews.
10:50
Vasile Șaramet demisionează din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile. Află cine preia conducerea # SafeNews
Vasile Șaramet a decis să își depună demisia din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile, iar aceasta a fost aprobată în ședința de Guvern de astăzi. Șaramet, care a fost numit la conducerea Autorității în august 2024, a activat în instituție încă din 2016, iar din 2021 deținea funcția de director. În locul său, […] Articolul Vasile Șaramet demisionează din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile. Află cine preia conducerea apare prima dată în SafeNews.
10:40
O minoră în vârstă de 14 ani a fost implicată într-un accident marți seara, 5 august, pe strada Constantin Brâncuși din Chișinău. Potrivit autorităților, un bărbat aflat pe bicicletă a lovit-o pe adolescentă chiar pe trecerea de pietoni. Impactul a lăsat-o pe tânără cu mai multe leziuni, iar aceasta a fost transportată de urgență la […] Articolul Minoră lovită pe trecerea de pietoni de un biciclist pe o stradă din capitală apare prima dată în SafeNews.
10:20
„Businessul de familie” se sfârșește cu ani grei de închisoare: Patru persoane condamnate la până 8 ani de detenție pentru trafic de droguri # SafeNews
Patru membri ai aceleași familii din Chișinău, mama, concubinul acesteia, fiica și concubinul fiicei, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare pentru implicarea într-o rețea de trafic de droguri. Aceștia au fost acuzați de procurori că au organizat un “business de familie” în domeniul traficului de substanțe interzise, vânzând […] Articolul „Businessul de familie” se sfârșește cu ani grei de închisoare: Patru persoane condamnate la până 8 ani de detenție pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
10:00
Amplă operațiune de căutare a unui fost jurnalist al National Geographic care a dispărut într-un parc național din Norvegia # SafeNews
Voluntari şi echipe de salvare se luptă cu vremea rea şi ploile torenţiale în căutarea unui jurnalist american care a dispărut în timp ce făcea o drumeţie într-un parc naţional norvegian, transmite televiziunea CNN, citată de News.ro. Alec Luhn, un jurnalist din Wisconsin specializat în probleme climatice, este un drumeţ experimentat care a realizat o serie […] Articolul Amplă operațiune de căutare a unui fost jurnalist al National Geographic care a dispărut într-un parc național din Norvegia apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 6 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:40
O femeie din R. Moldova, acuzată de omorul unui pensionar în Italia, la cinci ani de la decesul acestuia # SafeNews
O femeie de 50 de ani, originară din Republica Moldova, a fost acuzată de poliția italiană de omorul unui bărbat în vârstă de 77 de ani, pe care îl îngrijea, la cinci ani de la decesul acestuia. Inițial, moartea pensionarului Luciano Coppi, din provincia Modena, a fost considerată naturală, însă cercetările au fost redeschise după […] Articolul O femeie din R. Moldova, acuzată de omorul unui pensionar în Italia, la cinci ani de la decesul acestuia apare prima dată în SafeNews.
09:30
Șeful NASA confirmă planurile SUA de a construi un reactor nuclear pe Lună: „Suntem într-o cursă cu China” # SafeNews
Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy a confirmat informațiile apărute în presa americană cu privire la planurile Statelor Unite de a construi un reactor nuclear pe suprafața Lunii, transmite agenția DPA, citată de Agerpres. „Suntem într-o cursă spre Lună, într-o cursă cu China spre Lună. Și pentru a avea o bază pe Lună, avem nevoie de […] Articolul Șeful NASA confirmă planurile SUA de a construi un reactor nuclear pe Lună: „Suntem într-o cursă cu China” apare prima dată în SafeNews.
09:20
Atac rusesc de amploare ajuns la granița României. Flăcări uriașe vizibile din Brăila, Tulcea și Galați. Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 # SafeNews
Forțele Moscovei au lansat un nou atac în noaptea de marți spre miercuri ce a vizat regiunea Odesa. Locuitori din Brăila, Tulcea și Galați au publicat imagini cu flăcări imense care luminau cerul despre care spun că sunt din zona localității ucrainene Orlovca, aflată peste Dunăre de orașul tulcean Isaccea. Autoritățile din România afirmă că […] Articolul Atac rusesc de amploare ajuns la granița României. Flăcări uriașe vizibile din Brăila, Tulcea și Galați. Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 apare prima dată în SafeNews.
