Moldovenii din 10 țări mai au șapte zile la dispoziție pentru a se înregistra la votul prin corespondență

Preşedinţii Armeniei şi Azerbaidjanului vor călători între mâine şi poimâine în Statele Unite pentru a se întâlni cu preşedintele american, Donald Trump, cu scopul de a încheia un acord de pace. Ministerul Afacerilor Externe de la Erevan a confirmat, într-un comunicat, întâlnirea trilaterală de la Washington între preşedintele Armeniei, Nikol Paşinian, omologul său azer, Ilham […]