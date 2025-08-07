Partidul „Moldova Mare” avertizează: Soiurile tradiționale de semințe sunt în pericol de dispariție
SafeNews, 7 august 2025 19:00
Nu toți conștientizează cum ajung produsele alimentare pe rafturile magazinelor. Fructele, legumele, pâinea – totul pornește de la semințe. Sămânța nu este doar un simplu bob. Ea reprezintă o moștenire, identitate și siguranță noastră alimentară. Este o realitate de care depinde viitorul nostru. Soiurile moldovenești sunt produsul selecției adaptate la clima, solul și obiceiurile noastre alimentare.
• • •
Acum 15 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
Până în prezent, 19 persoane și-au exprimat intenția de a candida independent la scrutinul din 28 septembrie, transmite IPN. Comisia Electorală Centrală a recepționat astăzi, 7 august, o nouă cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent pentru alegerile parlamentare. Este vorba despre Oleg Bolotnicov.
Acum o oră
18:40
Olesea Stamate denunță dezinformarea sponsorizată în perioada electorală și solicită măsuri urgente autorităților # SafeNews
Olesea Stamate, deputat neafiliat, care intenționează să candideze pentru un nou mandat în Parlament în calitate de deputat independent, a lansat un denunț public privind dezinformarea sponsorizată masiv în plină perioadă electorală. Într-un mesaj adresat Comisiei Electorale Centrale, Procuraturii Generale, poliției și organizațiilor care monitorizează alegerile, Stamate solicită măsuri urgente împotriva paginii de Facebook „Moldova
Acum 2 ore
17:20
VIDEO // Fadei Nagacevschi, despre întoarcerea lui Plahotniuc: A plecat sub garanția Statelor Unite și tot sub garanția Statelor Unite va fi adus în R. Moldova # SafeNews
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întâmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el. Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după
Acum 4 ore
16:10
Un adolescent din Seattle, SUA, a devenit milionar la doar 15 ani, după ce a vândut jocul de cărți creat de el când avea doar 7 ani unei companii din Statele Unite. Alex Butler, acum în vârstă de 15 ani, împreună cu părinții săi, Leslie Pierson și Mark Butler, au vândut luna trecută drepturile pentru
16:00
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # SafeNews
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE. „Priorităţile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea
15:50
Ședință în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină: Procurorii solicită prelungirea controlului judiciar # SafeNews
O nouă ședință de judecată în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, are loc astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer prelungirea controlului judiciar pe numele lui Ciochină, în condițiile în care măsura actuală expiră pe 9 august. Procurorii solicită ca inculpatul să rămână sub control judiciar pentru încă 60 de zile, din cauza
15:50
Directoarea serviciilor secrete din SUA, Tulsi Gabbard, a declarat pentru un podcast că ea crede în existența extratereștrilor. Ea a adăugat că „vrea să spună adevărul" despre OZN-uri, potrivit Fox News. La podcastul „Pod Force One" a New York Post, Gabbard a răspuns „da" când a fost întrebată dacă crede în posibilitatea existenței vieții extraterestre,
15:50
VIDEO // Droguri în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de polițiști. Patru persoane au fost arestate # SafeNews
Ofițerii de investigație au destructurat o rețea de distribuție a drogurilor sintetice și de origine vegetală, activă pe teritoriul sectorului Ciocana al Capitalei. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat hașiș, amfetamină și Alpha-PVP, în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei. Patru persoane, inclusiv o minoră de 17 ani, au fost arestate. Potrivit poliției,
Acum 8 ore
12:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară până la 6,25% anual. Potrivit unui comunicat al instituției, această măsură marchează sfârșitul unei perioade de politici monetare restrictive și este un semn că banca centrală se concentrează pe stimularea economiei. Responsabilii din cadrul BNM precizează că instituția dorește să încurajeze consumul
12:40
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind „injuste, nejustificate şi iraţionale" şi a avertizat că „va lua toate măsurile necesare" pentru a-şi proteja interesele. Ministerul de Externe de la New Delhi a reacţionat astfel după ce Trump
12:30
Ministrul Investițiilor Publice din Serbia, Darko Glisic, invitat la o emisiune de televiziune, a suferit în direct un accident vascular cerebral (AVC). Din păcate, starea sa este una extrem de gravă, fiind ventilat mecanic la terapie intensivă (ATI). Emisiunea a fost una matinală. Nimic nu avea să anunțe drama pe care oficialul în vârstǎ de 52 de
11:50
„Oamenii ne spun deschis că sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat”. Irina Vlah cere Maiei Sandu convocarea ședinței CSS pe subiectul datoriei de stat! # SafeNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării". Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii,
11:50
Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un șef al Parchetului pentru infracțiuni economice # SafeNews
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupție independent în funcția de director al Biroului de anchetă a infracțiunilor economice, îndeplinind astfel una din condițiile pentru continuarea ajutorului financiar esențial din partea Occidentului. Această decizie intervine la câteva zile după ce autoritățile ucrainene au restabilit independența a două structuri anticorupție cheie, cedând
11:30
Rusia a atacat din nou mai multe regiuni ale Ucrainei. Cel puțin şase persoane au fost ucise şi alte 35 rănite # SafeNews
Cel puțin șase civili au fost uciși și alți 35 au fost răniți în atacurile rusești din Ucraina din ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 7 august, relatează The Kyiv Independent. Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că forțele ruse au lansat 112 drone de atac de tip Shahed și drone capcană peste
Acum 12 ore
11:00
Rapperul P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzația de trafic sexual, dar condamnat pentru transport de persoane în vederea practicării prostituției după un proces intens mediatizat desfășurat la New York, încearcă să obțină o grațiere prezidențială din partea actualului lider de la Casa Albă, Donald
10:40
VIDEO // Alegeri 2025: „Moldova Mare” va merge independent în scrutin, anunță Victoria Furtună # SafeNews
Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a declarat că formațiunea pe care o conduce este deschisă alianțelor politice, dar numai cu forțele care apără cu adevărat interesele moldovenilor. Potrivit acesteia, în prezent nu există astfel de partide în Republica Moldova, motiv pentru care „Moldova Mare" va continua să meargă pe cont propriu. „Deseori sunt întrebată
10:30
VIDEO // Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”: Prezența masivă la vot este esențială pentru viitorul stabil al țării # SafeNews
Participarea în număr cât mai mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie este singura garanție că cetățenii Republicii Moldova își vor putea apăra votul și decide singuri viitorul stabil al țării. Declarații în acest sens au fost făcute de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova" și fost deputat, în cadrul emisiunii „Important" de la postul TVC
10:20
Jurnalistul dispărut în Norvegia a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior # SafeNews
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viaţă pe premiatul jurnalist de mediu Alec Luhn, după ce acesta a dispărut în parcul naţional izolat Folgefonna şi a supravieţuit aproape o săptămână singur în sălbăticie cu o rană gravă la picior, potrivit The Guardian. Luhn, un reporter de origine americană care a lucrat pentru The New York
10:20
„Vom menține în continuare controlul la frontiere", a declarat ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, într-un episod al podcastului Table Today, publicat joi, 7 august. Germania va prelungi controlul la frontiere și intensifică deportările. Potrivit ministrului, verificările la granițele Germaniei vor continua și după luna septembrie 2025. În plus față de controlul documentelor, unor
10:10
Cristina Gherasimov: R. Moldova, pregătită să deschidă negocierile de aderare la UE în septembrie. Primul pilon – justiția și statul de drept # SafeNews
Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să deschidă negocierile de aderare la UE în luna septembrie, susține vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1, scrie ziua.md. Potrivit ei, Chișinăul a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – screening-ul, care a presupus compararea legislației naționale cu cea europeană. „Suntem
10:00
În departamentul Aude al Republicii Franceze s-a declanșat un incendiu masiv, care a afectat peste 11.000 de hectare de vegetație, fiind considerat cel mai mare incendiu de vegetație produs în această perioadă estivală. În acest context, a fost întreruptă circulația pe principala axă rutieră Republica Franceză – Regatul Spaniei, respectiv autostrada A9, între localitățile Narbonne
09:50
VIDEO // Lux, licitații și minciuni: Un ucrainean, reținut în Moldova pentru o escrocherie de peste un milion de lei # SafeNews
Promitea automobile de lux aduse direct din Statele Unite, dar livra doar iluzii și prejudicii de proporții. Un bărbat de 37 de ani, cetățean ucrainean, a fost reținut în Republica Moldova, fiind suspectat de o escrocherie în valoare de peste 1.000.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, individul își construise o imagine de antreprenor de succes, gestionând
09:40
Moldovenii din 10 țări mai au șapte zile la dispoziție pentru a se înregistra la votul prin corespondență # SafeNews
Moldovenii cu drept de vot care se vor afla în Statele Unite, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie mai au șapte zile la dispoziție pentru a se înregistra la votul prin corespondență. Potrivit autorităților, înregistrarea este obligatorie pentru cetățenii care doresc
09:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 7 august. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 66 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 94 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar
08:50
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții în mai multe localități din țară. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de finanțare ilegală a activităților
08:40
Aproximativ 10.000 de unități de cazare din Europa s-au alăturat unei acțiuni colective împotriva platformei Booking.com, acuzând clauze contractuale considerate contrare dreptului concurenței. Acțiunea, coordonată de Hotel Claims Alliance Foundation, va fi înaintată tribunalului din Amsterdam, sediul platformei, după 29 august 2025. Hotelierii solicită despăgubiri pentru presupuse prejudicii cauzate de clauza „cel mai bun preț",
08:20
Meteorologii prognozează pentru joi, 7 august, cer variabil în toată R. Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între +26 și +29 de grade Celsius.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord, iar umiditatea aerului va fi de până la 65%. La nord termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între +14° și +26°C. În centrul
08:00
Departamentul Justiţiei: Un soldat american a încercat să furnizeze Rusiei detalii despre tancul M1A2 Abrams # SafeNews
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, a anunţat Departamentul Justiţiei, informează AFP. Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transm
08:00
Sicilia va fi legată de restul Italiei prin cel mai mare pod suspendat din lume. E considerat „proiect militar” NATO # SafeNews
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma și-a dat miercuri, 6 august curent, acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei. Infrastructura ambițioasă va fi inclusă în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în […] Articolul Sicilia va fi legată de restul Italiei prin cel mai mare pod suspendat din lume. E considerat „proiect militar” NATO apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO // Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin # SafeNews
Imagini luate de pe camerele de supraveghere, inedite, arată cum soldații ruși au ucis fără niciun motiv un bărbat de 70 de ani în Ucraina. Numele victimei – Volodimir Rubailo. Crima atroce s-a petrecut la 4 martie 2022, pe strada Iablunska din orașul ucrainean Bucea. Imagini ale acestui act barbar, obținute de Radio Svoboda Ukraina de pe […] Articolul VIDEO // Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin apare prima dată în SafeNews.
07:50
Trump ar urma să se întâlnească cu Putin săptămâna următoare. Planurile președintelui american # SafeNews
Donald Trump intenționează să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, au declarat două surse pentru New York Times. Președintele american își dorește ca apoi, la scurt timp, să aibă loc și o întâlnire în trei, cu Putin și Zelenski. Trump și-a dezvăluit planurile într-un apel cu lideri europeni miercuri, au spus sursele pentru […] Articolul Trump ar urma să se întâlnească cu Putin săptămâna următoare. Planurile președintelui american apare prima dată în SafeNews.
07:50
Pădurile sunt rezervoare naturale gigantice de carbon, dar capacitatea lor de a-l acumula este instabilă. Sateliții înregistrează schimbări bruște în pădurile Pământului. Pentru a înțelege modul în care schimbările climatice și activitatea umană influențează acest proces, oamenii de știință de la Agenția Spațială Europeană (ESA) au găsit o soluție neașteptată — utilizarea satelitului SMOS, conceput […] Articolul Sateliții înregistrează schimbări bruște în pădurile Pământului apare prima dată în SafeNews.
07:40
OpenAI, compania din spatele ChatGPT, este în discuții preliminare pentru o vânzare de acțiuni care ar permite angajaților să-și valorifice participațiile, ceea ce ar putea ridica evaluarea companiei la aproximativ 500 de miliarde de dolari, a declarat o sursă apropiată subiectului pentru Reuters. Această tranzacție ar marca o creștere spectaculoasă față de evaluarea actuală de 300 […] Articolul Jumătate de trilion pentru AI: OpenAI își pregătește angajații să devină milionari apare prima dată în SafeNews.
07:30
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban. Luna trecută, bărbatul ar fi publicat pe internet, pe un site de pe un server străin, un anunţ pentru găsirea „celui mai bun asasin plătit” care să-l omoare pe Viktor Orban şi a promis că va […] Articolul Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului ungar Viktor Orban a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
07:30
Compania de stat „Energocom” a anunțat o licitație publică în valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de lei, destinată achiziției de tehnică de calcul, echipamente periferice și infrastructură IT, potrivit datelor din sistemul MTender. Procedura include 13 loturi distincte, ce vizează dotarea și modernizarea capacităților digitale ale întreprinderii. Printre cele mai consistente alocări bugetare se […] Articolul Energocom sparge 2 milioane pe tehnică: laptopuri, camere, shreddere și RAM apare prima dată în SafeNews.
07:20
O organizație de recoltare a organelor este acuzată că a presat medicii să extragă organele unei femei aflate în comă, deși aceasta dădea semne clare de viață. Femeia, în vârstă de 38 de ani la acea vreme, a supraviețuit miraculos și s-a recuperat complet, după ce medicii au refuzat să urmeze indicațiile coordonatorilor de transplant. […] Articolul O femeie în comă s-a trezit pe masa de operație, în timp ce i se recoltau organele apare prima dată în SafeNews.
07:10
OMS recomandă să nu se administreze antibiotice la Covid fără infecție bacteriană confirmată # SafeNews
Organizația Mondială a Sănătății a actualizat ghidul clinic pentru Covid-19. OMS recomandă să nu se mai administreze antibiotice pacienților dacă nu există suspiciunea unei infecții bacteriene. Noile linii directoare OMS marchează o schimbare clară față de practica din primele faze ale pandemiei, când antibioticele erau folosite pe scară largă la pacienții cu Covid pentru a […] Articolul OMS recomandă să nu se administreze antibiotice la Covid fără infecție bacteriană confirmată apare prima dată în SafeNews.
07:00
VIDEO // Cinci soldați americani au fost împușcați la baza militară Fort Stewart, din statul Georgia # SafeNews
Cinci soldați americani au fost împușcați miercuri la baza Fort Stewart din statul Georgia, iar suspectul a fost reținut, au anunțat oficiali din cadrul armatei SUA, potrivit Reuters. Soldații au fost primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi au fost transportați la Spitalul Comunitar Winn Army pentru tratament suplimentar, au transmis reprezentanții bazeu Fort […] Articolul VIDEO // Cinci soldați americani au fost împușcați la baza militară Fort Stewart, din statul Georgia apare prima dată în SafeNews.
06:50
Trump a semnat ordinul prin care lovește cu o taxă suplimentară de 25% un aliat tradițional al industriei militare ruse # SafeNews
Președintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor din India, afirmând că această țară a importat direct sau indirect petrol rusesc. Taxa se adaugă tarifelor vamale de 25% deja anunțate, informează Reuters. Măsura amenință să complice și mai mult relațiile dintre SUA și […] Articolul Trump a semnat ordinul prin care lovește cu o taxă suplimentară de 25% un aliat tradițional al industriei militare ruse apare prima dată în SafeNews.
06:40
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, la 6 august. Plafonul revizuit înlocuiește limita statică de 60 de dolari pe baril introdusă de G7 în […] Articolul Putin, vizat de noi sancțiuni: UE va plafona prețul petrolului rusesc apare prima dată în SafeNews.
06:30
Lucrările la Linia Electrică Strășeni–Gutinaș ar putea fi declarate de utilitate publică națională # SafeNews
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV ar putea fi declarate utilitate publică de interes național. Guvernul a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice, transmite IPN. Potrivit proiectului aprobat, comisia va desfășura cercetarea […] Articolul Lucrările la Linia Electrică Strășeni–Gutinaș ar putea fi declarate de utilitate publică națională apare prima dată în SafeNews.
06:20
August abia a început, dar vara 2025 este deja marcată de fenomene meteorologice extreme și mortale în emisfera nordică. Temperaturile au explodat în mai multe regiuni. Emiratele Arabe Unite au înregistrat 51,8°C pe 1 august, aproape de recordul absolut de 52°C. Capitala saudită Riad a atins 44°C, iar Kuweitul a ajuns frecvent la 50°C. În Irak, […] Articolul Vara 2025: Temperaturi extreme și fenomene meteorologice devastatoare în întreaga lume apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
06:10
Platformele TikTok și Telegram nu vor fi blocate înainte de alegerile prezidențiale, a declarat deputatul Lilian Carp în cadrul emisiunii „Rezoomat”. În opinia sa, soluția nu este interzicerea acestor rețele, ci creșterea capacităților de comunicare ale statului, scrie point.md. „Cel mai simplu este să blochezi. Ai blocat și ai scăpat de o grijă. Dar să nu […] Articolul Carp: TikTok și Telegram nu vor fi blocate. E nevoie de comunicare apare prima dată în SafeNews.
6 august 2025
20:20
Deținutul care a evadat din sediul instanței de judecată din Cimișlia a fost reținut miercuri seara și escortat la Penitenciarul nr. 13. Acesta este cercetat penal pentru jaf și pentru comiterea de acțiuni sexuale neconsimțite asupra a două minore. Inspectoratul General al Poliției precizează că deținutul se ascundea în locuința unui prieten, într-o localitate situată […] Articolul Deținutul evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
Ieri
17:00
FOTO // Vântul puternic face ravagii la Bălți: Furtuna a doborât arbori și a distrus acoperișuri # SafeNews
Orașul Bălți a fost lovit astăzi de o furtună puternică, iar vântul intens și ploile torențiale au făcut ravagii în oraș. Conform imaginilor postate pe rețelele sociale, vântul a smuls acoperișuri, iar copacii au fost doborâți la pământ, blocând circulația pe mai multe străzi. Mai mulți locuitori au împărtășit videoclipuri în care se poate observa […] Articolul FOTO // Vântul puternic face ravagii la Bălți: Furtuna a doborât arbori și a distrus acoperișuri apare prima dată în SafeNews.
16:40
Negocierile Putin – Witkoff au durat 3 ore la Kremlin. Cum l-a primit liderul rus pe emisarul lui Trump # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și trimisul special al liderului american Donald Trump, Steve Witkoff, au avut miercuri o întrevedere la Kremlin, unde au discutat despre o posibilă înțelegere pentru oprirea conflictului din Ucraina. Potrivit Kremlinului, discuțiile s-au întins pe durata a trei ore, transmite agenția EFE. În urma întâlnirilor anterioare ale lui Putin cu Witkoff, preşedinţia […] Articolul Negocierile Putin – Witkoff au durat 3 ore la Kremlin. Cum l-a primit liderul rus pe emisarul lui Trump apare prima dată în SafeNews.
16:30
Șofer băut și cu ghinion, la Căușeni. Mașina sa „a luat cu asalt” autospeciala poliției, în timp ce era testat cu aparatul Drager # SafeNews
O autospecială a poliției a fost avariată de un alt automobil al cărui șofer era testat cu aparatul Drager. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:30, pe strada Miron Costin, din orașul Căușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de […] Articolul Șofer băut și cu ghinion, la Căușeni. Mașina sa „a luat cu asalt” autospeciala poliției, în timp ce era testat cu aparatul Drager apare prima dată în SafeNews.
16:20
CEC a înregistrat 53 de candidați ai unui partid politic și un candidat independent pentru alegerile parlamentare. Află detalii # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi 53 de candidați ai Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 septembrie 2025. De asemenea, a fost validat simbolul electoral al partidului, iar reprezentantul acestuia în CEC și trezorierul campaniei au fost confirmați oficial. CEC a subliniat […] Articolul CEC a înregistrat 53 de candidați ai unui partid politic și un candidat independent pentru alegerile parlamentare. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
16:20
Un șofer a fost surprins conducând cu aproape 330km/h pe oră pe o porțiune de autostradă din Germania unde viteza este limitată. Poliția l-a sancționat cu o amendă de 900 de euro și o interdicție de a mai conduce timp de trei luni. Conform AP, autoritățile germane au anunțat că un șofer a fost prins […] Articolul Amenda primită de un şofer prins gonind cu 321 km/h pe o autostradă din Germania apare prima dată în SafeNews.
