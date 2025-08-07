Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”

16:20

Un șofer a fost surprins conducând cu aproape 330km/h pe oră pe o porțiune de autostradă din Germania unde viteza este limitată. Poliția l-a sancționat cu o amendă de 900 de euro și o interdicție de a mai conduce timp de trei luni. Conform AP, autoritățile germane au anunțat că un șofer a fost prins