VIDEO // Fadei Nagacevschi, despre întoarcerea lui Plahotniuc: A plecat sub garanția Statelor Unite și tot sub garanția Statelor Unite va fi adus în R. Moldova

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagaceschi consideră că reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia nu este o chestiune întâmplătoare și ar putea fi parte a unui plan girat chiar de către el. Mai mult, acesta nu crede că acesta ar face jocul rușilor, ci, mai degrabă al americanilor, care l-au luat sub protecția lor după […] Articolul VIDEO // Fadei Nagacevschi, despre întoarcerea lui Plahotniuc: A plecat sub garanția Statelor Unite și tot sub garanția Statelor Unite va fi adus în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.

