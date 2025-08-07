Sateliții înregistrează schimbări bruște în pădurile Pământului

11:50

Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani, împreună cu complicele său, sunt cercetați penal pentru trafic de influență, fiind reținuți pentru 72 de ore. Cei doi bărbați sunt acuzați că au pretins o sumă de bani de la un cetățean, promițând că vor influența o decizie într-un dosar penal aflat în examinare. Potrivit materialelor cauzei, […] Articolul VIDEO // Arestați în flagrant: Un polițist angajat al IP Rîșcani și complicele său reținuți după ce ar fi cerut 100.000 de lei pentru a „aranja” un dosar apare prima dată în SafeNews.