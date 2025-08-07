VIDEO // Un ministru sârb face AVC în direct la TV. Se află în stare gravă

14:50

Un polițist a ajuns la spital, dar și s-a ales cu proces penal și anchetă de serviciu, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un accident. Cazul a avut loc duminică noaptea, 4 august, în jurul orei 22:30, în localitatea Camenca, din raionul Glodeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din […]