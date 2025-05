foto | Balcon prăbușit la un cămin studențesc al UTM. Reacția rectorului

18:40

Șapte deputați riscă să fie amendați pentru că au purtat panglica Sfântul Gheorghe interzisă în Republica Moldova, pe 9 mai. Despre aceasta a informat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceasta a precizat că la nivel național au fost documentate 70 de fapte, iar 55 dintre acestea sunt înregistrate în municipiul Chișinău, informează Teleradio Moldova.