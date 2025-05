foto | Măsuri speciale de circulație pe drumul spre Reședința de Stat din Condrița, cu ocazia Zilei Copilului

19:00

Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat în ședința publică de astăzi, pentru prima dată, un serviciu media audiovizual neliniar – „Canal 5” – cu o amendă totală de 85.000 de lei. Decizia vine ca urmare a constatării difuzării de conținut cu caracter publicitar politic mascat, în cadrul mai multor emisiuni informative distribuite exclusiv online. Urmărește-ne pe … The post Canal 5, amendat cu 85 de mii de lei pentru publicitate politică mascată. Amendă în premieră pentru produse online first appeared on ZUGO. Articolul Canal 5, amendat cu 85 de mii de lei pentru publicitate politică mascată. Amendă în premieră pentru produse online apare prima dată în ZUGO.