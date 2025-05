De ce România nu a fost acceptată în programul Visa Waiver

17:30

Alexandru Machedon, adjunctul șefului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), va fi propus președintei Republicii Moldova pentru a fi numit în funcția de procuror general interimar. Decizia a fost aprobată cu majoritatea voturilor la ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Alexandru Machidon a fost selectat prin votul majoritar