România sub ape: Evacuări dramatice cu buldozere și gospodării distruse. Nicușor Dan cere să se intervină rapid

20:50

Radu Albot (locul 283 ATP) s-a impus în trei seturi în fața lui Ricardas Berankis, la capătul unei partide-maraton care a durat trei ore și șapte minute. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Moldoveanul a debutat cu dreptul la turneul desfășurat „acasă”, la Chișinău. După mai multe amânări cauzate de ploaie, meciul a început cu Berankis … The post Radu Albot a câștigat primul tur la Moldova Open first appeared on ZUGO. Articolul Radu Albot a câștigat primul tur la Moldova Open apare prima dată în ZUGO.