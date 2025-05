Din 2026, Republica Moldova va emite pașapoarte conforme cu standardele europene

16:30

Călin Georgescu a fost chemat pe 27 mai la Parchetul General, unde procurorii l-au anunţat că s-a extins urmărirea penală pe numele lui, pentru propagandă legionară, după ce a reprodus la o emisiune de la Realitatea Plus un citat al fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, scrie HotNews.