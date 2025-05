Guvernul olandez este pregătit să achite milioane de euro pentru comorile româneşti furate

08:30

Republica Moldova se află în prima linie a războiului hibrid, iar Uniunea Europeană trebuie să împărtășească bunele practici și să ofere sprijinul necesar pentru a face față atacurilor, spune președinta Comisiei speciale a Parlamentului European privind Scutul European pentru democrație, Nathalie Loiseau. Într-un interviu pentru TVR Moldova, oficiala a vorbit despre …