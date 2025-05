Traficul rutier, suspendat în PMAN în acest weekend. Cum va circula transportul public

10:20

Victor Chironda, fost viceprimar și consilier municipal, a anunțat că își încheie mandatul de consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC), acuzând că activitatea instituției a fost compromisă politic și blocată instituțional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Chironda a declarat că, în actualul context, CMC a devenit „o anexă docilă …