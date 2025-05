Din nou campioni mondiali la dansuri sportive: Duetul Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova a urcat pe podium în Japonia

22:00

Partidul Social Democrat European (PSDE) ia în calcul mai multe opțiuni pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, inclusiv formarea unui bloc electoral alături de alte formațiuni politice. Declarația a fost făcută de Tudor Ulianovschi, fost ministru de Externe și președintele PSDE, care a subliniat că toate scenariile sunt analizate în contextul unui … The post PSDE ar putea participa la alegerile parlamentare într-un bloc electoral. Ce scenarii analizează partidul first appeared on ZUGO. Articolul PSDE ar putea participa la alegerile parlamentare într-un bloc electoral. Ce scenarii analizează partidul apare prima dată în ZUGO.