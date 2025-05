Toți cei trei tineri care făceau drifturi la Buiucani, sancționați. Unul dintre ei a încercat să se sustragă

11:30

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat luni seara, în discursul video către naţiune, că, potrivit informaţiilor obţinute de serviciile secrete, Rusia pregăteşte noi operaţiuni ofensive, scrie stirile protv.ro. „Am avut o întâlnire astăzi. Au existat rapoarte ale serviciilor de informaţii, foarte amănunţite. În general, despre situaţie: războiul şi intenţiile Rusiei, …